Peter Sagan regresa a la Vuelta a San Juan Deportes 07 de enero de 2020 Redacción Por CICLISMO

FOTO Ilario Biondi/Roberto Bettini ILUSTRE./ Sagan jerarquiza la gran competencia argentina.

El tres veces campeón del Mundo Peter Sagan, que cumplirá 30 años el 26 de enero, el mismo día que da comienzo la carrera, intentará regalarse una victoria “Es un placer volver a Argentina y estrenar la nueva temporada en San Juan, una carrera que me dejó muy bonitos recuerdos en 2019”.

El eslovaco del Bora-Hansgrohe se presentará en Argentina tras haber logrado un nuevo récord en 2019: el séptimo maillot verde de la regularidad del Tour de Francia "Sé que la Vuelta a San Juan volverá a tener una excelente participación y que el listón estará muy alto, pero el apoyo de los miles y miles de aficionados que se dan cita en las cunetas lo hará todo un poco más fácil”.

Sagan no lo tendrá fácil ante rivales que, como Fernando Gaviria, siempre empiezan fortísimo en Argentina. El colombiano, además, volverá a tener a Richeze a su lado. El eslovaco se presentará en San Juan como la gran estrella del ciclismo mundial. Se presentará después de una temporada 2019 con luces y sombras, puesto que solo ha logrado cuatro triunfos, pero con un nuevo récord sobre sus espaldas, ya que en julio pasado ganó por séptima vez la regularidad del Tour de Francia y eso es algo que nadie más en la historia del ciclismo ha logrado.

No es el único récord que posee, ya que si bien está empatado a títulos mundiales de ruta profesional –tres- con Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx y Óscar Freire, es el único que los consiguió de manera consecutiva. Además, en 2008 fue campeón del Mundo de mountain bike y subcampeón de ciclocross en categoría júnior.

"Es un placer volver a Argentina y estrenar la nueva temporada en la Vuelta a San Juan”, explica el tres veces campeón del Mundo en el sitio oficial de la prueba. “Es una carrera que me dejó muy bonitos recuerdos en 2019”, cuando se tuvo que conformar con un tercer puesto en la meta de Punta Negra, tras Alaphilippe y Consonni, y un segundo en Villa San Agustín, donde su rival aunque amigo fuera de las carreras, Fernando Gaviria, se llevó la victoria.

Peter llegaba a San Juan tras haber estrenado su casillero de triunfos en la tercera etapa del Tour Down Under, en Australia, pero en San Juan no pudo levantar los brazos, señal de lo difícil que resulta ganar en la ronda argentina debido al altísimo nivel de los participantes. “Sé que la Vuelta a San Juan 2020 volverá a tener una excelente participación y que el listón estará muy alto”, avisa Sagan.

“Y también sé que el recorrido se presenta interesante, pero el apoyo de los miles y miles de aficionados que se dan cita en las cunetas de San Juan lo hará todo un poco más fácil”.

Su palmarés profesional suma la bonita cifra de 113 victorias profesionales. Y, entre ellas, el Tour de Flandes 2016, la París-Roubaix 2018, la Gante-Wevelgem 2013, 2016 y 2018, la Flecha Brabanzona 2013, el G.P. Montreal 2013, Harelbeke 2014, G.P. Quebec 2016 y 2017 y la Kuurne-Bruselas-Kuurne, por no hablar de sus 12 triunfos de etapa en el Tour de Francia y los cuatro en la Vuelta a España.

Sin duda, por resultados pero sobre todo por carisma y personalidad, estamos ante uno de los grandes. Sin embargo, ni en el Tour de San Luis ni en la Vuelta a San Juan ha podido ganar. Disputó tres veces el Tour de San Luis -2013, 2015 y 2016- y una, en 2019, la Vuelta a San Juan, pero la victoria le ha sido esquiva.

Argentina se le resiste, tiene una asignatura pendiente, pero con independencia de los resultados ya se sabe que Sagan es puro espectáculo y eso siempre lo agradecen los aficionados.



FONDO SAGAN

El jueves 30 de enero, coincidiendo con la jornada de descanso, se correrá la Sagan Fondo. Todos los aficionados que lo deseen, de cualquier parte del mundo, tendrán la posibilidad de rodar junto al tres veces campeón del Mundo sobre diferentes recorridos y categorías. “La carrera popular es la gran novedad para mí este año. Será el momento de disfrutar junto a todos los aficionados al ciclismo”, dice Sagan, a quien le gusta mezclarse con el pueblo allá por donde pasa.