El Gobierno crea un impuesto del 20% a los consumos con moneda extranjera Nacionales 15 de diciembre de 2019 Redacción Por Formará parte de la ley de emergencia y no se deducirá de Ganancias. Incluirá los servicios que se abonen en divisas, como Netflix. Financiaría gran parte del déficit de la seguridad social. "El que tiene capacidad de viajar debe hacer un aporte", justificó el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

El proyecto de ley de emergencia económica y social que el Gobierno presentará a comienzos de la semana próxima, entre lunes y martes, incluirá el impuesto a los consumos en dólares con tarjeta de crédito. El gravamen será del 20 por ciento.

El regreso del "dólar turista" o "dólar tarjeta", esta vez, no será deducible del impuesto a las Ganancias, como sucedía durante el cepo cambiario que el kirchnerismo impuso a fines de 2011 y profundizó con el correr de los años, y que terminó reintegrando la administración de Mauricio Macri en los primeros meses de gestión.

El impuesto alcanzará a los gastos que se produzcan en el exterior y también al pago de servicios y compras online que se efectúen desde el país e impliquen envío de divisas al extranjero. Estarían así incluidas las facturas de Netflix, Spotify y Airbnb, por caso, y las compras vía Amazon o similares.

Según las proyecciones que hacían en el Palacio de Hacienda, el impuesto a los gastos con tarjeta en moneda extranjera permitiría cubrir el 70 por ciento del déficit de seguridad social.

Como referencia, según datos del Banco Central, los argentinos gastaron por estos conceptos unos 5500 millones de dólares entre enero y octubre. Al tipo de cambio actual, son casi 350.000 millones de pesos. El impuesto del 20% sobre ese monto implica una recaudación de casi 70.000 millones de pesos.

Los pagos en dólares con tarjeta de crédito habían quedado exceptuados del cepo que puso el gobierno de Macri en septiembre y que profundizó luego de las elecciones del 27 de octubre. A partir del lunes 28, las compras de dólares quedaron restringidas a U$S200 por persona.

Si bien el déficit turístico se redujo a más de la mitad por la abrupta suba del dólar de los últimos dos años, sigue siendo un factor de egreso de divisas importante. En la primera mitad de 2019, el déficit turístico (esto es, la diferencia negativa entre los egresos de argentinos y el ingreso de viajeros del exterior) totalizó 1779 millones de dólares. Se redujo 54% anual.

Según datos del Banco Central, el gasto en dólares con tarjeta de los argentinos totalizó U$S 400 millones en octubre.

El impuesto a los viajes y consumos con tarjetas se sumará a la suba de retenciones que comenzó a implementar este fin de semana el Gobierno y que alcanza a los productos agropecuarios. También, a la preanunciada suba del impuesto a los Bienes Personales.



"EL QUE TIENE CAPACIDAD

DEBE HACER UN APORTE"

A menos de una semana de asumir como Gobierno, el Frente de Todos enviará este lunes al Congreso un proyecto de "solidaridad y reactivación productiva". El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, salió a justificar la decisión de cobrar un “impuesto al viajero”.

“El tema es conceptual: no prohibirle a nadie que viaje o compre lo que quiera. Es importante que el que tenga capacidad de viajar al extranjero haga un aporte a los sectores más postergados”, explicó Cafiero con respecto a esta medida que afectará a todos los que viajen al extranjero.

El jefe de Gabinete dijo además que "el cuadro tarifario no va a quedar congelado", y manifestó que el proyecto facultará al Poder Ejecutivo para otorgar aumentos a jubilados, planes sociales y salarios.

El funcionario sostuvo que esa iniciativa también incluirá un impuesto a los consumos en dólares, moratoria fiscal para las Pymes y modificaciones en las alícuotas de Bienes Personales.

La iniciativa que será girada al Congreso incluirá un impuesto de "alrededor del 20%" a los consumos en dólares en el exterior, incluirá la compra de pasajes y de servicios como Netflix y Spotify. "Buscamos cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local. Persigue una lógica distributiva. Los sectores que tienen la capacidad de hacer un viaje al exterior van a tener un tributo", aseguró Cafiero en declaraciones a La Nación.

Por otra parte, el hombre de confianza de Alberto Fernández se refirió al aumento a las retenciones: "Acá lo que se hizo fue actualizar el valor de las retenciones que se habían fijado en 4 pesos. Las retenciones tenían una parte móvil y otra fija. Así lo estableció Macri y así está hoy el régimen. Eso no se tocó".

En ese sentido, explicó que "lo que se hizo es actualizar el monto fijo, que era un componente de esas retenciones. Cuando Macri estableció este sistema, para la soja era 18% de retenciones móviles, más un 12% fijo al dólar de ese momento ($36), con un tope máximo de 4 pesos".

Consultado sobre si el valor del dólar es el correcto, Cafiero respondió: "Sí. Para lo productivo, para el esquema exportador, sí".

Para cerrar, Cafiero habló sobre un eventual congelamiento de las tarifas de servicios: "En principio no está previsto. El cuadro tarifario no va a quedar congelado. No podemos congelar tarifas sin impactar sobre núcleos de producción que son necesarios". (Fuente TN.com)