Jennifer López festejó el cumpleaños de su mamá en pleno show

Jennifer López tiene una muy buena relación con su mamá Guadalupe Rodríguez, quien suele acompañarla en sus shows. Por este motivo, ella se sabe de memoria las letras de las canciones y las coreografías que su hija realiza sobre el escenario.

El pasado jueves, la artista sorprendió a sus fanáticos al homenajear en pleno recital a la mujer que ha sido su gran sostén. “Mi fan número uno está acá esta noche que también es su cumpleaños. Díganle hola a mi mamá”, anunció JLo y Guadalupe se subió al escenario acompañada por unos bailarines.

Madre e hija bailaron y cantaron juntas frente a la ovación de miles de personas, como pudo verse en el video que publicó López en su cuenta oficial de Instagram. Luego, la señora, que cumplió 74 años, sopló las velitas de la torta que le trajeron especialmente y se abrazó con la intérprete, publicó Teleshow.

“La gente me pregunta de dónde saco mi energía, mi impulso, mis movimientos de baile… bueno ustedes saben, Guadalupe, mi mamá… desde que tengo memoria pude verla bailar, reír e iluminar cada habitación en la que estaba”, escribió la diva del Bronx en la red social junto al video que tuvo hasta el momento 4.705.144 reproducciones.

“Ella es la definición de juventud y es atemporal en todas las épocas… Ella ama la música, las películas, la historia, los musicales y cree en el amor verdadero. Ella me inculcó todo eso… Me hiciste quien soy hoy”, señaló la intérprete de la película Hustlers que fue nominada como mejor actriz de reparto en los Globos de Oro.

“Mamá hoy a los 74 años estás más hermosa que nunca, más viva que nunca y seguís bailando como si fueras una adolescente… Gracias por amarme de la manera que lo hacés, gracias por todo, por ser vos, no hay suficientes palabras. Te amo para siempre. Feliz cumpleaños”, finalizó la cantante.

Hace unos meses, JLo publicó en su canal de Youtube una divertida entrevista que le realizaron sus mellizos Emme y Max, fruto de su relación con Marc Anthony. Durante la charla, los chicos le preguntaron sobre su abuela Guadalupe. “Fue una mamá muy joven, se casó a los 20 años. Se convirtió en madre enseguida, solo 11 meses después de que se casó. A sus 26, ya nos tenía a las tres (hijas). ¿Se pueden imaginar?”, le contó la artista.