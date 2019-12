Un discurso que cayó bien

Fue un discurso en el que no hubo anuncios pero sí hubo un mensaje claro sobre la política y sobre la necesidad de encontrar consensos, cerrar la grieta y poder dialogar con el otro que piensa diferente.

En su tercer mandato del intendente Luis Castellano fue contundente respecto a lo que entiende hoy reclama la población y es así como los concejales de las distintas fuerzas políticas recibieron como muy positivo a este mensaje.

Juan Senn (PJ): "Fue un discurso conciliador, donde hizo un llamado a toda la política y a la sociedad rafaelina, en la misma línea que lo hizo el gobernador Omar Perotti al asumir sus funciones al frente del Ejecutivo provincial y en el mismo pedido que el presidente de la nación Alberto Fernández le hizo a todos los argentinos. Los rafaelinos debemos poder trabajar en conjunto y como también lo dijo Luis, el hecho de que todas estas instituciones estén hoy presentes en el recinto demuestra que sí se puede lograr poner al país de pie, a la provincia de pie y a la ciudad de pie. Si nos unimos podemos sacar a Rafaela adelante y pensar en esa ciudad en el 2031 de los 150 años. Nosotros somos una minoría en este Concejo, la oposición son 7 y nosotros somos tres pero creo que con altura y buscando consensos vamos a poder trabajar por los vecinos de nuestra ciudad".

Lisandro Mársico (FPCyS): "Fue un discurso componedor, amigable con la oposición, que busco achicar diferencias; pero esperemos que no quede en palabras y que eso se transforme en hechos por qué en otros discursos también ha mencionado esto y después en la práctica no fue así. Apuesto que estos cuatro años podamos entendernos más allá de las diferencias ideológicas y podamos construir un camino más cercano. Yo pongo fichas que en este caso lo dicho por el intendente no quede solo en palabras. Nosotros trabajamos por el bien común, tenemos distintas miradas pero creo que tanto Luis, como sus secretarios y nosotros queremos lo mejor para el ciudadano; lo que sucede es que en ese camino existen diferencias que a veces generan distanciamientos y eso es lo que no está bien. A veces la democracia tiene eso respecto a que el parlamento deba definir por un número y a través de votación que idea tiene primacía sobre la otra y eso es saludable que pase y debemos acostumbrarnos y no enojarnos”.

Raúl “Lalo” Bonino (Cambiemos): “Me voy contento y esperanzado, es el primer discurso por lo menos que recuerde del intendente en donde se habla desde el sentimiento de la política y no desde la política tradicional, en donde se evalúan aciertos errores y errores propios y ajenos, creo que el mensaje del intendente fue claro en dónde va en la misma línea que planteó en la asunción el presidente Alberto Fernández en la jura del gobernador Omar Perotti, en los mensajes de la dirigencia política opositora a la cual nosotros ahora pertenecemos. Creo que es importante esto pero más allá de lo discursivo poder llevarlo delante en dónde tenemos que trabajar en unidad desde la diversidad como dijo el intendente, con lo cual me voy contento y con la responsabilidad nuestra, de Luis, de su gabinete poder plasmarlo en las acciones. Considero que desde este último tiempo nosotros intentamos hacer eso desde este Concejo, a tal punto que varias veces se ha interpretado esas actitudes como síntoma de algún acercamiento político partidario hacia el oficialismo, pero no tenía que ver con esto tenía que ver con la construcción sana desde el deber político de construir consensos. El desafío como también dijo el intendente es estrechar los lazos personales para que los resultados políticos sean mejores, esto es importante porque la política termina siendo realizada por personas y creo que bueno hacia eso apuntamos, si logramos concretar esto con todos los sectores, vamos a estar dando un salto cualitativo en la política Argentina y obviamente en la política rafaelina, con lo cual ahora depende de nosotros ahora”.