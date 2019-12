Emilio Jatón asumió como intendente de Santa Fe Locales 13 de diciembre de 2019 Redacción Por Juró en el recinto del Concejo este jueves. Luego, junto a vecinos de la ciudad, los integrantes del gabinete firmaron el compromiso por un gobierno al servicio de la gente y abrieron simbólicamente las puertas de la Municipalidad.

FOTO PRENSA IP JUNTO AL GOBERNADOR. El nuevo intendente de la ciudad de Santa Fe, junto al rafaelino Omar Perotti, en el acto de ayer.

Emilio Jatón asumió ayer como nuevo intendente de la ciudad de Santa Fe. El acto formal de jura se realizó en el recinto de sesiones del Concejo Municipal ante un auditorio colmado de autoridades provinciales, legislativas y judiciales, ediles, representantes de entidades intermedias y de organizaciones no gubernamentales.

Jatón juró “por la gente, mis viejos y por el respeto a la identidad de cada barrio, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de los vecinos” y recibió de parte del intendente saliente, José Corral, un obsequio institucional. Luego firmaron el acta de traspaso de mando de la gestión.

En el discurso, que fue alentado desde las gradas por los militantes del Frente Progresista Cívico y Social, el intendente dijo: “No creemos en la política de escritorios. Creemos en la política que se hace en las calles, escuchando, atendiendo y compartiendo con cada institución, vecino y vecina”.

“Queremos volver a llenar de sentido la noción de servidores públicos, y lo vamos a hacer trabajando duro, con tenacidad y con creatividad, de manera honesta y austera”, sostuvo Jatón, quien conducirá los destinos de la ciudad capital por los próximos cuatro años.

Por último, el intendente señaló: “Nos hacemos cargo de un municipio en crisis, con una deuda millonaria. Pero eso, aunque nos preocupa y nos condiciona, no nos detiene. Las crisis son oportunidades, porque de ellas se sale con audacia e imaginación, pero sobretodo, con responsabilidad y acción”.



EN LA EXPLANADA

Luego, el nuevo intendente se trasladó a la explanada municipal donde lo aguardaban los vecinos y vecinas de la ciudad. Allí, los integrantes del gabinete firmaron los “Cinco compromisos por un gobierno al servicio de la gente”. Se trata de un documento que marca las líneas para la construcción de una gestión cercana al vecino, ordenada y participativa.

A continuación, Jatón dirigió unas palabras a la gente: “Empieza una nueva etapa en la ciudad de Santa Fe. Éste es el equipo que estará con ustedes y esta Municipalidad no es de quien la administra, es de ustedes”.

“Vamos a armar un proyecto de ciudad que nos contemple a todos, que sea sostenible, que sea más humana. Es imposible hacer un gobierno de puertas cerradas, es imposible hacer un gobierno sin ustedes. El verdadero cambio empieza en el lugar donde ustedes habitan y juntos vamos a recuperar la dignidad de la ciudad”, cerró el funcionario.

Finalmente el intendente, junto a su equipo de trabajo, ingresó al Palacio Municipal para iniciar el primer día de gestión al frente del Ejecutivo local.

Estuvieron en el acto de asunción el gobernador Omar Perotti; la vicegobernadora Alejandra Rodenas; el presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez y el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Lifschitz; entre otras autoridades provinciales y locales.