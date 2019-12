Manipulando el fotoperíodo se logran mejoras en la ganancia de peso diario Información General 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Un esquema de iluminación orientado a incrementar la eficiencia del rodeo bovino a través de la manipulación del fotoperíodo, permite incrementar hasta un 14% de ganancia diaria en el rodeo, según los desarrolladores de la tecnología. Con expectativa se aguarda la observancia de los resultados.

FOTO ARCHIVO PESO DIARIO. Manipulando el fotoperíodo se obtienen ganancias. FOTO ARCHIVO FOTOPERIODO. Su manipulación brinda ganancia en el peso diario de los animales.

Una inédita iniciativa de vinculación entre los ámbitos académico y empresario con eje en el campo se presentó el lunes en la Universidad Nacional de Rosario, donde ambas esferas se unieron en lo denominado en El Ojo del Amo, la primera empresa de base tecnológica universitaria del país, cuyo core bussiness será el diseño e implementación de sistemas orientados a la eficiencia en la producción ganadera.

Detrás de la avanzada se encuentra el médico veterinario Adolfo Silveyra, que desde hace dos años coordina las pruebas para el producto estrella de la firma, Circadia, un esquema de iluminación orientado a incrementar la eficiencia del rodeo bovino a través de la manipulación del fotoperíodo.



Según describió el profesional a la agencia Agrofy, los ensayos realizados en el campo La Filomena -ubicado a 80 kilómetros de Rosario- aseguraron una ganancia de peso diario 14% superior a lo tradicional.

Y de acuerdo a lo dado a conocer por TodoAgro, ello se realizó a través de lámparas que adelantan el amanecer y prolongan el atardecer, momentos en los cuales los animales se alimentan en mayor cuantía.



"La innovación está en el diseño de las luminarias para el fin productivo en bovinos a partir del conocimiento de su etología. Dichas luminarias tienen intensidades lumínicas y longitudes de ondas determinadas y se aplican durante un determinado periodo de tiempo", contó Silveyra, para luego destacar el aporte de la UNR, donde es docente investigador.

La vinculación con la entidad que hoy dirige Franco Batolacci, se cristalizará a través del reconocimiento de un porcentaje de las ganancias de El Ojo del Amo hacia la UNR.

Y según se supo, ese fondo estará destinado a generar nuevos emprendedores que a su vez sigan motivando ese circulo virtuoso entre la academia y el sector privado.



"La idea es reconocer a la universidad, que me pagó mi sueldo mientras yo investigué, trabajé y estudié en el desarrollo de tecnologías. La UNR a su vez me reconoce y firmaremos un acta acuerdo para la conformación de una nueva empresa", dijo Silveyra.



El profesional buscará concretar una inversión de un millón y medio de dólares para escalar la iniciativa, que tiene como mercado los 2.000 feed lot que existen en el país, aunque ya piensa en expandirlo al resto del continente.

El objetivo para el primer año es llegar al 10% de los establecimientos de engorde a corral.

"Hablamos de unos 750 kilómetros de comedores que potencialmente pueden ser iluminados con un sistema que asegura entre un 12% y un 14% más de engorde. Nuestra expectativa es llegar a los 7,5 kilómetros en 2020, que se pueden hacer con 2 feed lots de los más grandes", afirmó Silveyra a la agencia Agrofy.

El sector de feed lots cerrará un año complejo desde lo financiero, ya que resultó muy afectado por el incremento de los precios del cereal, atado al dólar.

En este marco es que Circadia puede generar un buen ingreso, ya que con una baja inversión asegura mejores rendimientos.



A modo de ejemplo, los 50 metros lineales del sistema costarán cerca de 10.000 dólares, cuando la ganancia que generan por la mejora en eficiencia se ubica en 12.000 dólares durante el primer año.

"El sistema adelanta el peso de faena del animal. La diferencia que nos dio a nosotros en el caso de las hembras fue de 21 días. Ese fue el tiempo de diferencia en el que llegaron a peso de faena las vacas iluminadas de las que no", precisó Silveyra.