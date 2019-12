El Handball tiene lista Deportes 12 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El entrenador de la Selección argentina masculina de handball, el español Manuel Cadenas, anunció ayer sin sorpresas a los 18 jugadores convocados para buscar la clasificación al Mundial de Egipto 2021, entre el 20 y 26 de enero en Maringá, Brasil. Si bien todavía no se sabe cuántas plazas habrá en juego en estas Eliminatorias, porque no está confirmada la cantidad de países participantes en el Mundial (pasaría de 24 a 32), Los Gladiadores competirán con sus mejores exponentes.

Entre ellos estarán los hermanos Diego, Sebastián y Pablo Simonet, pilares del desarrollo del handball argentino, con otros históricos como Gonzalo Carou, Federico Fernández, Federico Pizarro y los arqueros Matías Schulz y Leonel Maciel. La planificación de la Selección albiceleste marca que estarán concentrados en Mar del Plata durante la primera quincena de enero, con entrenamientos en el club Once Unidos.

Los Gladiadores fueron campeones del Panamericano 2018 disputado en Groenlandia y los Juegos Panamericanos de Lima 2019, mientras que en Mundiales sus mejores actuaciones fueron dos veces el 12° puesto en Suecia 2011 y Qatar 2015 (octavos de final).

La nómina completa está integrada por Matías Schulz y Leonel Maciel como arqueros; los extremos Federico Fernández, Ignacio Pizarro, Pablo Vainstein y Ramiro Martínez; los laterales Pablo Simonet, Nicolás Bonanno, Guillermo Fischer, Lucas Aizen, Federico Pizarro, Santiago Baronetto; los centrales Diego Simonet, Sebastián Simonet y Manuel Crivelli; y los pivotes Gonzalo Carou, Lucas Moscariello y Gastón Mouriño.