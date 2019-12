Se viene la quinta Deportes 12 de diciembre de 2019 Redacción Por BASQUETBOL

Entre este jueves y el domingo se jugará la quinta fecha de la Liga Provincial, en la que está en juego la Copa Santa Fe y el ascenso al Torneo Federal. En esta oportunidad, solamente jugará Ben Hur mientras que Atlético tendrá fecha libre.

En la zona A el viernes a las 21.30 jugarán en el Coliseo del Sur, Ben Hur de Rafaela vs. Centenario de Venado Tuerto, en Ceres, CACU vs. Independiente de Chañar Ladeado y en San Cristóbal, Racing vs. Unión de Totoras. El domingo a las 20.30 Sportsmen Unidos de Rosario recibirá a Rivadavia Juniors de Santa Fe.

Mientras, en el grupo B tendrá fecha libre Náutico de Rosario y el viernes desde las 21.30 jugarán Almagro de Esperanza vs. Unión de San Guillermo y Argentino de Firmat vs. Trebolense. El domingo a las 20.30 se enfrentarán San Lorenzo de Tostado vs. Brown de San Vicente.

La zona C contará el viernes desde las 21.30 con Temperley de Rosario ante Alma Juniors de Esperanza, en tanto que para el domingo a las 20.30 quedaron Provincial de Salto Grande vs. Central San Javier y Firmat Football vs. Atlético Tostado. Libre estará Atlético Sastre.

El grupo D tendrá un duelo hoy desde las 21.30 con Libertad de Villa Trinidad ante El Tala de Rosario, mientras que el viernes a las 21.30 jugarán Peñarol de Elortondo con Timbúes y el domingo a las 20.30 lo harán Atenas de Venado Tuerto con Gimnasia de Santa Fe. Tendrá fecha libre Atlético Rafaela.