Un pequeño adiós a un grande: Walter Storani
Deportes
11 de diciembre de 2019

Me enteré por medios periodísticos, de que Walter le dice adiós a su dilatada y brillante carrera basquetbolística profesional. Hubiese querido que juegue toda su vida… Pero Dios dispone y el tiempo decide y es un poco la ley de la vida.

Pero me queda el consuelo que no se va del todo, seguirá ligado al básquet, como técnico de las inferiores en Independiente. Allí desplegará todos sus conocimientos como jugador, como compañero, pero sobre todas las cosas, como “hombre”. Tener en las filas de un club a un “caballero” como Storani, es un privilegio de pocos, por eso no me duele tanto su partida.

Soy consciente de que el básquet de Rafaela debería contar con muchos Storani, he luchado mucho para eso, no me conformo con un campeonato mediocre en Primera División. Pero los tiempos han cambiado y los dirigentes se conforman con lo que hay, pero no somos “casi nada” en el ámbito provincial.

Pero mi nota apunta a otra cosa: creo que no hemos tenido una charla entre los dos. Hablar de nuestras conquistas, de alguna derrota, de sueños, de proyectos incumplidos y de otros tal vez por cumplir, de nuestras pasiones y todo lo que nos dejó el básquet en nuestras vidas. Muchas veces las personas pueden alejarse por distintos motivos, pero siempre llega el momento para el encuentro. Sólo me alegra que sigas en Independiente. Un club chico, pero con muchos amigos y doblemente me alegraré que encuentres la felicidad bien merecida.

Capaz que cualquier día, al finalizar una práctica, nos sentemos en el largo banco de suplentes, mudo testigo de alegrías y fracasos, a charlar, evocar viejos tiempos y soñar… Será allí, el lugar de nuestro encuentro.

Te espero, querido amigo.



Oscar O. Pautasso (Petiso)

DNI 6.288.105