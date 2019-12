A los 83 años murió Santiago Bal Información General 10 de diciembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El actor, autor y director Santiago Bal murió ayer a los 83 años de edad, mientras se encontraba internado en una clínica porteña por problemas respiratorios y circulatorios. El actor había ingresado en las últimas horas en coma farmacológico, por una neumonía mientras se encontraba internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), en el barrio porteño de Balvanera. El capocómico había ingresado al centro asistencial luego de sufrir una caída que le produjo un corte en un brazo y un broncoespasmo. Bal sufría EPOC y había sido sometido a numerosas operaciones por un cáncer que le detectaron a mediados de los años 70, mientras que en los últimos tiempos había padecido episodios de bronquitis e infección urinaria. El artista, que se destacó a lo largo de su carrera en el teatro y sobre todo en la revista, había nacido el 5 de enero de 1936 en Buenos Aires y tuvo tres matrimonios con las actrices Thelma del Río, Silvia Pérez y Carmen Barbieri, con quien tuvo a su hijo Federico. Al confirmar el fallecimiento de su exmarido, la víspera Barbieri se quebró en diálogo telefónico con el programa de televisión "Intrusos", y en un momento dijo "lamentablemente se murió Santiago. Tanto luchó, tanto luchamos (...) Me llamó Fede y me dijo, 'mamá, murió papá'. Entonces, le pregunté de qué murió, y Fede me contestó ¿'de qué va a morir? Hace dos semanas que se estaba muriendo'. Yo no lo puedo aceptar".



REZO DEL ROSARIO

Seguidamente, la mujer agregó "anoche recé un rosario porque fue el Día de la Virgen y pedí que si iba a quedar mal, que la Virgen se lo llevara en paz. Y ahora Fede me avisó que se murió. Este hombre fue el que me dio las alegrías más grandes. También el que me dio los disgustos más grandes, pero es el papá de mi hijo. Ahora sí me dejó para siempre, ya me había dejado una vez".



TRAYECTORIA

En su trayectoria, Bal estuvo a la par de grandes de la escena cómica nacional de la talla de José "Pepitito" Marrone, Don Pelele, Javier Portales, Jorge Porcel y Alberto Olmedo, entre otros.También fue parte de populares ciclos y espectáculos como "Los Campanelli", "La Tuerca", "Mesa de noticias", "Operación Ja Ja" y "La peluquería de Don Mateo", por citar algunos de sus trabajos actorales. Siempre en un papel en donde la galantería con las mujeres y el perfil de seductor o bien de "chanta" bien porteño, tuvieron a Santiago Bal como uno de los referentes del teatro de revistas y la televisión.



UNA SEPARACION

A pesar de su larga carrera en la televisión y el teatro, en los últimos tiempos en torno al actor lo que había cobrado mayor difusión fue su separación de Carmen Barbieri, la exvedette que en los últimos años tuvo gran exposición mediática como jurado del programa "Showmatch" de Marcelo Tinelli. Los ribetes de la separación, que habría ocurrido a partir del affaire amoroso de Bal con la joven vedette Ayelén Paleo, fueron uno de los temas candentes de los programas de chismes.