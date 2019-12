Fernández defendió a su gabinete y anunció la prórroga del presupuesto

BUENOS AIRES, 8 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, dio marcha atrás con la idea de enviar al Congreso un proyecto de presupuesto para 2020 distinto del que presentó la administración saliente de Mauricio Macri y anunció que prorrogará el que está vigente de este año.

A pesar de que estaba previsto que el próximo jueves el nuevo Gobierno presentara en la Cámara de Diputados el Presupuesto 2020, Fernández decidió esperar hasta "abril o mayo" para avanzar con el cálculo de gastos e ingresos de su primer año de gestión y prorrogar hasta entonces el Presupuesto 2019.

"Hemos tenido muchas dificultades para hacer un presupuesto seriamente en tan poco tiempo, con lo cual vamos a tratar de prorrogar el presupuesto que existe y en abril o mayo poder mandar el presupuesto para el año que viene", señaló el presidente electo en declaraciones al canal C5N.

Además, descartó de plano el tratamiento del proyecto que envió el gobierno de Macri al Congreso en septiembre pasado, al que calificó como "una improvisación de alguien que se va y dibuja un cuadro antes de irse".

"El presupuesto base que ha construido el gobierno no tiene ninguna lógica, habla de una economía creciente, de una inflación acotada y no tiene nada de serio", disparó Fernández.

El anuncio de Fernández contradice lo que desde hace semanas vienen anunciando los voceros del bloque legislativo del Frente de Todos, así como el anuncio del flamante presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien tras asumir el cargo ratificó que el proyecto se presentaría el 12 de diciembre.

De hecho, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ya estaba todo organizado para darle prioridad al tratamiento del Presupuesto 2020 en un eventual llamado de Fernández a sesiones extraordinarias del Congreso.

La idea del Frente de Todos, que incluso estaba consensuada con la futura oposición de Juntos por el Cambio, dar un rápido debate sobre el proyecto para aprobarlo el 18 de diciembre y girarlo al Senado.

Allí estaba previsto trabajar en conjunto con los colegas de diputados antes de la aprobación del proyecto y convertirlo en ley en una sesión que tendría lugar el 27 de diciembre.

El anuncio de Fernández alteró esa hoja de ruta que ya habían diseñado los diputados y senadores nacionales, quienes ahora aguardarán que se confirme el envío de un proyecto de ley para crear un Consejo Económico y Social, como adelantó el presidente electo durante la presentación de su Gabinete.

Fernández reveló que les pidió "prudencia" a los integrantes del gabinete ante la prensa, que tienen "ganas de salir a comerse la cancha" y consideró que con esas designaciones "todos los sectores están representados". "Es muy importante que los ministros sepan cuáles son las prioridades, porque algunos tienen temáticas que por ahí pueden esperar un poquito a la hora de pedir recursos, y otros tienen temas centrales: Desarrollo social, Economía, Trabajo", manifestó el dirigente peronista.

Y agregó: "Les dije que vamos a encontrar tierra arrasada, por lo que hay que saber priorizar muy bien el gasto y hoy la prioridad son los que están mal, ese 40 por ciento en la pobreza y los jubilados, los que ganan menos y los que no tienen trabajo".



CONFIANZA

EN GUZMAN

Fernández subrayó ayer que tiene "mucha confianza" en el futuro ministro de Economía, Martín Guzmán, y también afirmó que está "seguro" de que "va a andar muy bien" el "plan" que armaron para "no pagar más deuda ajustando a los argentinos".

"Tengo mucha confianza en él, porque es un hombre de una enorme capacidad, de una preparación como pocas veces se encuentran, reconocido mundialmente", sostuvo el próximo mandatario.

En diálogo con Radio 10, el futuro jefe de Estado remarcó que que "de sus cualidades nadie puede dudar" y añadió: "Le planteé mi idea de no pagar más deuda ajustando a los argentinos y organizamos un plan, que estoy seguro que va a andar muy bien. Decían que no había plan, que estábamos improvisando, que no había ministro...".

A la vez, el dirigente peronista contó el detrás de escena de cómo llegó Guzmán al Ministerio de Economía: "La presencia de Martín Guzmán la cuidé mucho. A Martín lo conozco hace muchos años. Cuando venía a Buenos Aires solíamos hablar y cambiar opiniones sobre lo que veíamos".

"Cuando le planteé la idea de ser ministro, lo hice muy tímidamente y casi convencido de que me iba a decir que no, porque es un hombre que ha sido muy exitoso en lo suyo, en Estados Unidos. Pensé que me iba a costar mucho y lejos de eso, me dijo: `Sería lo mejor que me podía pasar, venir a arreglar los problemas de mi país´", relató.

Y concluyó: "Lo que se hizo a partir de ese día fue `callate la boca, no lo cuentes con nadie, no hables con nadie, vamos a cuidarte hasta el día que empecemos a trabajar´. Inclusive, con absoluta reserva estuvo en reuniones a las que yo lo envié en Estados Unidos".