Ciciliani destacó el apoyo que le dieron a la producción Locales 08 de diciembre de 2019 Redacción Por La Ministra de la producción de Santa Fe estuvo participando de la Asamblea General y cierre de año de la Sociedad Rural de Rafaela y aprovechó para analizar su gestión, destacando el compromiso con toda la cadena productiva de la provincia.

MINISTRA. El pasado miércoles estuvo en el último acto público como Ministra de la Producción en nuestra ciudad.

Alicia Ciciliani es una de las funcionarias del gobierno que deja la gestión el próximo 11 de diciembre que ha sabido cosechar buenas relaciones entre los diferentes actores de la cadena productiva santafesina.

En Rafaela ha estado en muchas ocasiones y conversando con referentes de diferentes sectores de la producción valoran el acompañamiento y las respuestas que la funcionaria ha tenido con cada uno en distintos momentos y por gestiones de variada índole.

El miércoles pasado estuvo en el último acto público como Ministra de la Producción en Rafaela, en la asunción de Norma Bessone como la flamante primer mujer al frente de la Sociedad Rural de nuestra ciudad.

“Mi última visita a Rafaela como funcionaria en lo que es mi último acto oficial de gestión, además yo tengo un balance muy positivo que a pesar de todas las dificultades que tuvimos climáticas, económicas y financieras, pudimos realizar un trabajo conjunto con todas las entidades, hablar de las buenas prácticas agropecuarias, de seguir con la infraestructura de apoyo a parques industriales acá en Rafaela. Hemos hecho muchas cosas y en especial con Carsfé y las sociedades rurales, hemos recibido un constante apoyo y hemos hecho desde el mapa de delito rural hasta el programa de buenas prácticas y muchas otras programas claves del ministerio, como el plan ganadero, las vacunas de la tuberculosis con el INTA, hemos hecho infinidad de cosas con el acompañamiento del sector privado así que me voy conforme. Obviamente siempre uno quisiera haber hecho más y vemos las cosas pendientes pero satisfecha de que hemos trabajado duro y tenemos resultados”, señaló Ciciliani.

Además la funcionaria se refirió a su futuro político y dijo “seguiré trabajando en temas de producción de empleo y desarrollo, yo lo vengo haciendo hace 40 años y nosotros como partido socialista vamos a tener una importante responsabilidad en la cámara de diputados de la provincia de Santa Fe y hay un montón de temas a gestionar, creemos que hay muchas leyes para poder impulsar las buenas prácticas agropecuarias y sacarlas de ese enfoque de los metros que es absolutamente inconducente; así que voy a trabajar muy fuerte en eso, hay que trabajar en un seguro agrícola eso se tiene que hacerse de manera urgente”.

En relación al nuevo escenario nacional, Ciciliani manifestó la importancia del diálogo y los consensos, “el gobierno de Alberto Fernández debe entender que el campo es un actor estratégico y que ya no hay que hablar más del campo y la industria por separado, es campo con industria. El campo es industria, el campo es energía, el campo es alimento, es trabajo, es territorio y el campo son las divisas que el país necesita. Por eso entiendo que debe haber una política de promoción al sector y no una política que siga en contra, no es posible que se lo vea al campo como la alcancía de la nación para subsidiar y sostener otros proyectos. Nosotros creemos que como región centro y como sector tenemos que trabajar duro para que esto sea así y se entienda; yo tengo expectativas de que a esta altura y mirando un poco con inteligencia van a encontrar en el campo a un aliado estratégico para el desarrollo de muchos proyectos sustentables”, enfatizó la funcionaria saliente.