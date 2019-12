La salud de Hermes Binner Locales 06 de diciembre de 2019 Redacción Por TIENE 76 AÑOS

El ex gobernador socialista, Hermes Binner, atraviesa por un estado de salud delicado desde hace bastante tiempo. Desde hace unos años viene atravesando por algunos problemas de salud que hicieron necesaria la internación el domingo por la noche en el Hostal para adultos “Los Naranjos”.

Recordemos que parte de la familia de Binner vive en la localidad de Casilda.

Ante la magnitud de la noticia, allegados al ex gobernador indicaron, en un comunicado, cómo fueron los hechos.

“Ante diversas informaciones sobre la salud del ex gobernador de Santa Fe, Dr. Hermes Binner, comentaron que “el Domingo 1 de Diciembre (2019), lo trasladaron sus hijos y Noemí a su nuevo lugar de residencia: Hostal para Adultos “Los Naranjos” en calle Bv. 9 de Julio 2035 de la ciudad de Casilda (Pcia. Santa Fe)”.

“Los hijos se encargan que tenga óptima atención médica, de enfermería, kinesiología, alimentaria, de cuidado permanente …. Y también de visitarlo asiduamente”, indican en el escrito.

“Las y los compañeros del Partido Socialista y del Frente Progresista, tienen la responsabilidad y la obligación de estar con él. De acompañarlo, de hacerle sentir el cariño y respeto que se merece”, dijeron.