Macri se despidió de sus legisladores y va a Brasil Nacionales 05 de diciembre de 2019 Redacción Por "Somos una alternativa sana de poder", subrayó el Presidente al reunirse con legisladores oficialistas. A la mañana visitó por última vez Santa Fe. Mientras que hoy presentará un balance y viaja a Brasil por la Cumbre del Mercosur.

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El presidente saliente Mauricio Macri afirmó ayer que Juntos por el Cambio es "una alternativa sana de poder", al despedir a sus legisladores en la residencia presidencial de Olivos. "Esto recién comienza y es el principio de algo más importante y, como también se ha dicho, tenemos que estar listos porque nosotros somos una alternativa sana de poder y así nos vamos a conservar", enfatizó Macri.

Tras su visita a Santa Fe donde sobrevoló la nueva estructura del Belgrano Cargas en la zona de Timbúes que se inaugurará en febrero, el jefe de Estado encabezó una reunión de despedida y balance con los diputados y senadores nacionales del oficialismo, a quienes agradeció "el trabajo" realizado en estos cuatro años y "la unidad" que lograron mantener en ambas bancadas.

Según indicó Presidencia en una comunicado, el presidente saliente pidió a los legisladores de su espacio "seguir trabajando juntos" y "seguir generando confianza, que es lo que mueve todo en las sociedades civilizadas".

"Estamos acá para defender nuestros valores, con este equilibrio que tiene hoy nuestra democracia. Todos tenemos que asumir nuestro compromiso de liderazgo, en libertad, para defender los valores en los que creemos", resaltó Macri.

Por su parte, el futuro presidente de la bancada de diputados de Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, precisó que el jefe de Estado les "agradeció el trabajo de estos cuatro años y la unidad que se mantuvo en los dos bloques".



BALANCE

DE SU GESTIÓN

Macri difundirá hoy un mensaje a los argentinos en el que hará un balance de sus cuatro años de gobierno, y que podría transmitirse por cadena nacional, que en caso de concretarse será la primera de toda su gestión. En medio de un fuerte hermetismo acerca de si finalmente se usará la cadena nacional por única vez o sólo se utilizarán las redes sociales, el mensaje del Presidente se emitirá cerca de las 20:00, según trascendió.

Todo indica que el discurso del mandatario se emitiría grabado previamente y se extendería por más de media hora.

El mandatario saliente buscará destacar lo que considera sus logros en áreas como Seguridad y Obras Públicas, y no se descartaba que deslice alguna autocrítica, en especial en lo que refiere a la gestión de la Economía.

Precisamente, ése es el área en el que muchos miembros del oficialismo creen que no se registraron resultados positivos y que explican en buena medida los motivos por los que el líder del PRO no logró su reelección.

La novedad sería el posible uso de la cadena nacional, que Macri no utilizó nunca en su gestión, como forma de diferenciarse de su antecesora, Cristina Kirchner, quien -especialmente en su segundo mandato- llegó a utilizar esta herramienta cuatro veces por semana para difundir sus discursos.