Con los ojos puestos en Argentina y el mundo y el corazón en Rafaela y la región

Hace 5 años, se iniciaba uno de los proyectos institucionales con mayor potencial transformador de Rafaela y la región. Comenzaba a desarrollarse en nuestra ciudad, la tercera Universidad Nacional creada en la provincia de Santa Fe, un hecho histórico que sucedió aproximadamente cada 50 años desde la creación de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) en 1919 y de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) en 1968.

El 3 de diciembre de 2014, el Senado de la Nación creó la Universidad Nacional de Rafaela (UNRaf) mediante la Ley N° 27062 con base en el proyecto presentado por el entonces Diputado Nacional y actual Gobernador electo de la Provincia de Santa Fe, CPN Omar Perotti. La votación fue por unanimidad, lo que mostraba ya desde el inicio, el fuerte consenso generado por el impulsor del proyecto y su equipo de trabajo, respecto al potencial de esta iniciativa.

Esto significaría comenzar a desplegar el prestigio y las capacidades que históricamente han distinguido en el mundo a las Universidades Nacionales argentinas, pero con un elemento de identidad fundante: la innovación y la vinculación con el territorio. Nacía una nueva Universidad dispuesta a tomar lo mejor de la historia, pero con el compromiso de generar alternativas de desarrollo, con nuevas prácticas académicas e institucionales.



Nuevas carreras en la frontera del conocimiento



Durante la gestión del Dr. Rubén Ascúa a cargo del Rectorado, este potencial transformador y esta nueva perspectiva institucional de vinculación territorial, comenzó a hacerse realidad. A 5 años de su creación, la UNRaf cuenta con 11 carreras innovadoras con 1000 estudiantes y la perspectiva de incrementar fuertemente esta cifra en 2020. Además, tiene en su oferta académica 5 diplomaturas universitarias y una agenda de charlas, talleres, seminarios y capacitaciones permanentes y abiertas a cargo de profesionales internacionalmente reconocidos.

En 2020, la UNRaf seguirá avanzando. Sumará tres nuevas propuestas formativas de grado que abordarán conocimientos y formarán profesionales en lo más avanzado del campo tecnológico y científico y a la vez, estarán vinculadas al alto grado de desarrollo de cada temática en el entramado social y productivo de nuestra región. Estas nuevas carreras serán las Licenciaturas en Bioinformática y en Agroinformática y un Ciclo de Complementación Curricular en Ciencias del Entrenamiento y Tecnologías Aplicadas al Rendimiento, ésta última en línea con la Tecnicatura en Entrenamiento Deportivo y la Diplomatura en Promoción Deportiva que ya fueron lanzadas este año. Cada propuesta se encuentra cumpliendo las instancias legales e institucionales correspondientes para su acreditación.

En materia de posgrado, esta Universidad Pública lanzará una propuesta de demanda histórica en la ciudad y la región: la Especialización en Docencia Universitaria. Este posgrado propondrá fortalecer la formación específica de los docentes universitarios como protagonistas de transformaciones reales en las prácticas educativas y en la institución que integran, lo que contribuirá a mejorar la calidad de la enseñanza de nivel superior en Rafaela como Ciudad Universitaria.

Además, llegará la primera Maestría que será en Administración de Empresas y dará valor agregado a la extensa tradición profesional y académica en ese campo. También, la UNRaf profundizará el compromiso con la realidad de la región continental a través de una nueva Especialización en Estudios Latinoamericanos, camino que comenzó a recorrer a través de una diplomatura en esa temática durante este año.



Campus e investigación con mirada internacional



El nuevo Campus es quizá, el avance más destacado. Este primer edificio de unos 1000 m2 por más de 71 millones de pesos es el inicio de una de las obras más importantes de la historia de Rafaela y la Región por su envergadura arquitectónica y por su proyección institucional. La obra ya está en marcha, fruto del trabajo conjunto previo con el Municipio y el Concejo Municipal mediante el cual, a través de un acuerdo con propietarios privados en el marco de un plan urbanístico integral, se consiguió el predio de 10 ha para comenzar a construir el campus, algo no poco importante en tiempos difíciles.

Pero más allá de esta noticia, el sueño de la casa propia impulsó con más fuerza avances en cada área universitaria. Entre éstos, está la investigación, una de las funciones principales de la Universidad Pública. En este plano, esta casa de estudios ya realizó dos convocatorias a proyectos de investigación que están en plena fase de desarrollo, con 37 proyectos activos, que involucran temáticas variadas, tales como el desarrollo productivo y regional, la tecnología de alimentos y del entretenimiento, el medio ambiente, la educación, los estudios de género, la innovación, entre otros.

Asimismo, hace poco más de un año esta Universidad creó el Centro de Investigación Aplicada UNRaf Tec que ya cuenta con capacidad para brindar asistencia al sector productivo y ejecutar proyectos tecnológicos propios. También se destaca la creación del Centro de Investigación y Transferencia (CIT) UNRaf CONICET, lo que jerarquiza el trabajo de investigación y abre todo un universo de acciones de generación de conocimiento mediante la vinculación con el más importante organismo de ciencia y tecnología del país y su red de científicos. Con el apoyo de estos centros, los investigadores de la UNRaf ya tienen en ejecución desarrollos tecnológicos ligados a la movilidad eléctrica, la eficiencia energética y las energías renovables. Esta generación y transferencia de conocimiento posiciona a esta institución como un referente regional en estas tecnologías.

La internacionalización ha sido un eje transversal, considerado fundamental en un contexto mundial en donde el conocimiento no reconoce fronteras y se construye colaborativamente, sumando talento y recursos para afrontar cada desafío global. A partir de esa idea, la UNRaf firmó convenios de cooperación institucional con universidades de Alemania, Francia, China, Estados Unidos, Brasil, India, Paraguay, España e Italia y realizó los primeros intercambios docentes, estudiantiles y de gestores universitarios en Latinoamérica a través del programa PILA.



Bienestar Universitario y deportes para el desarrollo integral



Otra de las acciones fundamentales de la UNRaf fue la puesta en marcha del Plan de Bienestar Universitario +U a través de la Secretaría de Articulación con la Comunidad que incluye programas y acciones que contribuyen a la igualdad de oportunidades en el acceso, permanencia y finalización de estudios universitarios, así como a promover la excelencia académica.

El Plan +U contempla actualmente programas de becas, pasantías y deportes. Específicamente, el programa de Becas incluye las líneas de Ayuda Económica; de Acompañamiento; de Trabajo; de Reconocimiento Académico; Deportivas; de Ayuda Extraordinaria; de Idiomas, para el cursado de lenguas extranjeras en el gabinete compartido UNRaf- UTN; y una línea específica para incrementar la participación de mujeres en carreras tecnológicas. Hasta la actualidad, la UNRaf adjudicó más de 350 becas lo que representa una fuerte inversión en el acompañamiento de los estudiantes.

El Programa Deportivo posibilita que estudiantes, docentes y personal de gestión universitaria, practiquen disciplinas diversas a cargo de profesionales de la Educación Física. En 2019, la comunidad universitaria celebró dos triunfos deportivos: campeones en básquet masculino en la Liga Deportiva Universitaria y campeonas del torneo local de fútbol femenino La Redó.



Fortalecimiento regional, actitud emprendedora y letra propia



La UNRaf como proyecto regional dio en 2019, importantes pasos. Se dictará el Ciclo de Complementación Curricular de Licenciatura en Educación en San Jorge y El Trébol en donde también se dictó una diplomatura y charlas de desarrollo emprendedor a través del programa Expande. En 2020 se prevé iniciar el cursado de un ciclo complementario en Gestión de la Tecnología en el ITEC El Molino de Esperanza y nuevas propuestas en Sunchales. También se dictaron talleres de robótica didáctica a través del programa Artuino y de exploración vocacional con Vocanautas. Previamente, en el marco de su Programa de Fortalecimiento Regional, la UNRaf estableció convenios de cooperación con diversas localidades, entre ellas, Ceres; San Jerónimo Norte; Esperanza; Brinkmann (Cba); El Trébol; San Cristóbal; Pilar; Nuevo Torino y María Juana.

La cultura emprendedora es otro de los ejes de identidad transversal de la UNRaf. Desde 2018, esta Universidad Pública es sede del Club de Emprendedores de Rafaela, impulsado en conjunto con la Municipalidad de Rafaela y la Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) en el marco de un programa del Ministerio de la Producción de la Nación. Este es un espacio de capacitación en gestión, estrategia de negocios y habilidades emprendedoras para este significativo sector de la comunidad de Rafaela.

La UNRaf ya cuenta con Biblioteca Universitaria y Ediciones UNRaf, el sello propio de esta casa de estudios creado en 2018 que publicó sus dos primeros volúmenes. También se destacan las acciones en materia de medioambiente y desarrollo sustentable que incluyen la instalación de paneles solares y estudios sobre movilidad eléctrica con equipamiento propio.

En esta fecha particular, el aniversario del 5° año de vida de la UNRaf, el Rector, Dr. Rubén Ascúa, expresó: “quiero destacar el trabajo del equipo de gestión, docentes, no docentes y estudiantes que afrontan los desafíos con compromiso y entusiasmo, y los convierten así, en grandes oportunidades. La comunidad en general, sus instituciones y organismos diversos, ya perciben toda la energía generada y la convicción de que la nueva Universidad Pública es buena para todos porque permite desarrollarnos colectivamente, ejercer derechos y cumplir sueños.”