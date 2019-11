Pidieron que Cristina vaya a juicio Nacionales 22 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 22 (NA).- El fiscal federal Carlos Stornelli pidió ayer enviar a juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner; al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; al ex secretario de Obras Públicas, José López, y a un grupo de empresarios por cartelización en la obra pública durante el kirchnerismo.

El pedido, además, incluye a un grupo importante de empresarios, entre quienes están Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri; Cristóbal López, Gerardo Ferreyra y Carlos Wagner, así como al financista Ernesto Clarens.

"En la causa se probó que los pagos efectuados por los empresarios a los integrantes de la asociación ilícita fueron realizados con la intención de obtener una contraprestación a cambio, lo que descartó, desde un primer momento, la posibilidad de que hayan sido efectuados simplemente por el cargo que detentaban", sostuvo Stornelli en su requerimiento.

"Ninguna de las entregas de dinero acreditadas en el presente fue realizada a título gratuito como simple regalías y por la investidura que poseían los funcionarios. Los privados y los representantes de la organización paraestatal realizaron un claro pacto, en el cual los primeros entregaban dinero a los segundos para que éstos, ejerciendo sus capacidades, hicieran algo específico y determinado con relación a los procedimientos administrativos o contratos en los cuales estaban involucrados", describió en el mismo.

El requerimiento ahora está a estudio del juez Claudio Bonadio, quien definirá si el expediente pasa al Tribunal Oral donde se fueron acumulando tanto la causa "cuadernos" como sus conexas.