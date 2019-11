Retenciones a exportaciones Nacionales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La llegada del nuevo Gobierno y la posibilidad de una suba en las retenciones a las exportaciones del agro reflejó ayer diferencias entre las entidades del campo.

A tal punto existe dentro de las agrupaciones rurales la certeza de que el presidente electo, Alberto Fernández, modificará el esquema de retenciones a las exportaciones, que el campo adelantó ventas de granos y oleaginosas por 6.600 millones de dólares.

A diferencia de la mayoría de las patronales del sector rural, el presidente de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Carlos Iannizzotto, admitió que las retenciones "no están sofocando" al campo, por lo cual consideró que "hay margen" para discutir una suba del impuesto a los derechos de exportación.

"Si hay un contexto que apueste a lo productivo, nos sentaremos a discutir el tema de las las retenciones. El problema fundamental está en la concentración", enfatizó el directivo, en declaraciones radiales.

Por su parte, en los últimos días, el presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, había afirmado que existe "preocupación" por una posible suba de las retenciones, aunque aclaró que está dispuesto a apoyar al próximo Gobierno para "combatir el hambre".

Afirmó que "la gran intriga del campo es dónde van a anclar las retenciones" en la administración que arrancará el 10 de diciembre.

"Si hay retenciones, tiene que haber un tratamiento escalonado, y si no hay retenciones, tiene que haber un tratamiento impositivo diferenciado que tenga incentivos fiscales", analizó el dirigente.

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, había remarcado que "una buena política para el campo trae resultados inmediatos".

El martes, la entidad emitió una declaración donde consideró que esta "compleja situación no se resuelve con un aumento de la presión impositiva, ya de por sí insoportable, ni con nuevos tributos ni derechos de exportación".