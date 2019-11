El traspaso de mando se hará en el Congreso Nacionales 21 de noviembre de 2019 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO NA JUNTOS. Macri recibió a Fernández el pasado 28 de octubre en la Casa Rosada.

BUENOS AIRES, 21 (NA). - La ceremonia del traspaso de mando y la entrega de los atributos presidenciales "será en el Congreso de la Nación", tal como lo decidió el mandatario electo, Alberto Fernández, quien recibirá el bastón de mando y la banda de manos del presidente Mauricio Macri.

Así lo confirmaron a NA fuentes de la Casa Rosada y allegados a Alberto Fernández, luego de varias semanas de incertidumbre sobre la ceremonia oficial de la asunción presidencial del próximo 10 de diciembre.

"Será en el Congreso", precisó un colaborador cercano a Santiago Cafiero, quien sería el próximo jefe de Gabinete y que fue el encargo de anticiparle la decisión a quien ocupa ese cargo en el actual gobierno, Marcos Peña.

Si bien por el momento "no hay transición" formal entre la administración en ejercicio y la entrante, en las formalidades como la entrega del mandato presidencial la situación se encaminó y se acordó en base a lo dispuesto por el presidente electo.

"Nosotros decidimos que el que asume elige", confirmó una alta fuente gubernamental a NA, en concordancia a lo que indicó el equipo de Fernández.

"Ellos eligieron el Congreso y Mauricio Macri concurrirá", enfatizó un funcionario cercano del actual Presidente, en alusión a la decisión del referente del Frente de Todos de recibir los atributos en el marco del acto de jura ante la Asamblea Legislativa.

Fernández recibirá el bastón presidencial confeccionado por el platero Juan Carlos Pallarols y la banda realizada por la sastrería militar.

La confirmación del traspaso ordenado en lo que respecta a lo protocolar se dio luego de que el pasado martes el Gobierno advirtió que "no hay transición" de gestión con la futura administración, y que si ese proceso no se da antes de la asunción se "dejarán los papeles sobre la mesa".