Un buen comienzo de Fabio Quartararo Deportes 20 de noviembre de 2019 Redacción Por SE CAYERON LOS HERMANOS MARQUEZ

FOTO REPSOL MEDIA ALEX MARQUEZ. Será compañero de su hermano Marc en el Repsol Honda Team.

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT) parece estar decidido a no perder el tiempo. El joven piloto de Niza arrancó con fuerza ayer en la primera jornada del test de Valencia para poner la directa hacia una temporada 2020 en la que está llamado a ser uno de los grandes rivales del ocho veces campeón, Marc Márquez (Repsol Honda Team).

El francés encabezó la tabla de tiempos de la primera jornada seguido de las Yamaha de Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha MotoGP) y su propio compañero, Franco Morbidelli, en una sesión repleta de novedades técnicas en la que también se pudo ver en acción a los debutantes Alex Márquez (Repsol Honda Team), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech 3).

El menor de los Márquez sufrió su primera caída en MotoGP durante su toma de contacto inicial en el test de Valencia, haciendo lo propio, también durante el primer día de actividades, su hermano mayor Marc.

Quartararo estableció el mejor registro, con 1m30s163. En un primer momento, sin embargo, la atención fue para Honda, protagonista por diferentes motivos.

El probador Stefan Bradl fue el primero en salir a pista, donde estuvo girando con el mismo chasis que Cal Crutchlow (LCR Honda Castrol), quien estrenó componentes electrónicos en su colín.

Marc Márquez probó con un chasis distinto. Los focos iniciales en Honda, sin embargo, fueron para su hermano Alex, que saltó a pista con una RC213V con especificaciones de 2019.

El gran susto para Honda lo acabaría protagonizando Marc, cuando destrozó la nueva moto de 2020 al irse al piso en la curva 13. El piloto de Cervera dejaría una curiosa imagen, al dedicarse a recoger preciados componentes dispersados sobre la grava.

Por el lado de Yamaha, el dominio de Quartararo también estuvo compaginado con las impresiones que despertó la nueva M1 con la que trabajaron los pilotos del equipo oficial, Valentino Rossi y Maverick Viñales.

El "Doctor", que trabajó con su nuevo jefe técnico, David Muñoz, fue el tercer piloto que acumuló más vueltas, con 73, solo por detrás del propio Quartararo (82) y Àlex Rins (Team Suzuki Ecstar), que completó 76.

Entre el tridente de Yamaha y el "top five" cerrado por Marc Márquez se ubicó cuarto Andrea Dovizioso (Ducati Team).

Más positivas fueron las sensaciones para el Pramac Racing, aunque la mayor parte del paquete 2020 apunta a ser testeada en Jerez, ya que ayer Jack Miller no contó con un nuevo chasis, que le permita prolongar su excelente cierre de temporada.

Test (Día 1): 1º Fabio Quartararo (Petronas Yamaha SRT), en 1m30s163; 2º Maverick Viñales (Monster Energy Yamaha) a 164 milésimas; 3º Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) a 487; 4º Andrea Dovizioso (Ducati Team) a 502; 5º Marc Márquez (Repsol Honda Team) a 535; 6º Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) a 648; 7º Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) a 795; 8º Pol Espargaró (Red Bul KTM Factory Racing) a 811; 9º Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha) a 849 y 10º Jack Miller (Pramac Racing) a 967.