San Martín no afloja

En el partido que cerró anoche la 13ª fecha de la Primera Nacional, en la Zona 2 donde se encuentra Atlético de Rafaela, el líder San Martín de Tucumán no detiene su marcha triunfal y continúa escapándose en el primer lugar del grupo. Con goles de Emiliano Amor, Brian Luciatti y Lucas Diarte, 3 de sus 4 defensores, el Ciruja se impuso 3 a 1 en Tandil ante Santamarina, que descontó por intermedio de Fernando Telechea. De esta manera, el Santo tucumano llega a los 30 puntos y le saca 6 a Sarmiento, su único escolta. La próxima fecha (14ª y anteúltima del año) tendrá los siguientes encuentros dentro de la Zona 2: sábado 23, a las 17, Brown (A) vs. Defensores de Belgrano; Riestra vs. Atlético Rafaela, Villa Dálmine vs. Gimnasia (J) y Almagro vs. Santamarina; domingo 24, a las 17, Sarmiento vs. All Boys y a las 20, San Martin vs. Instituto; lunes 25, a las 21:10, Tigre vs. Gimnasia (M) y martes 26, en horario a confirmar, Chacarita vs. Quilmes.