El campo, preocupado por posible suba de retenciones

El presidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, sostuvo ayer que hay "cierta preocupación" por una posible suba de las retenciones, aunque aclaró que está dispuesto a apoyar al próximo Gobierno para "combatir el hambre". Afirmó que "la gran intriga del campo es dónde van a anclar las retenciones" en la administración de Alberto Fernández.

Las declaraciones fueron expresadas luego de que el presidente electo anticipara que "en la Argentina que viene" todos los que tienen producción a su cargo van a realizar "un esfuerzo", mientras apuntó al sector del petróleo, minero y el campo".

En ese sentido, Achetoni subrayó que el futuro mandatario "cuenta" con el sector "para combatir el hambre", pero reveló que existe "cierta preocupación" respecto de lo que sucederá con las retenciones. "Necesitamos tener cuanto antes reuniones y saber a ciencia cierta qué es lo que pretende el nuevo Gobierno", subrayó el referente agrario.

Para Achetoni, un "intento de suba fuerte de las retenciones no sería lo más adecuado". Además, recomendó poner en marcha "una diferenciación impositiva para el pequeño y mediano productor" con el fin de contar con "condiciones de igualdad en un campo en el que hay una asimetría muy grande respecto de la envergadura de los productores".

"Si hay retenciones, tiene que haber un tratamiento escalonado, y si no hay retenciones, tiene que haber un tratamiento impositivo diferenciado que tenga incentivos fiscales", analizó este lunes en declaraciones radiales.

En declaraciones al programa "Zysman 830" de La Ocho de Rosario, Achetoni reflexionó sobre el tema y dijo: "Vemos el tema con cierta preocupación, necesitamos tener cuanto antes reuniones y tener a ciencia cierta que es lo que pretende el nuevo gobierno para tener certidumbre".

"Por las declaraciones de Alberto Fernández daba toda la sensación de que podría existir un alza en las retenciones". En ese sentido, el dirigente recordó que el sector que representa, los pequeños y medianos productores, "tienen un buen potencial pero también una alta fragilidad a la hora de la carga impositiva".

Por eso lo que solicita "es que haya una diferenciación impositiva para el pequeño y mediano productor, para que haya condiciones de igualdad en un campo donde hay una asimetría muy grande respecto a la envergadura de los productores". En ese sentido rememoró experiencias anteriores: "Tuvimos en estos últimos años los dos ejemplos, el caso de tener retenciones con una igualdad de condiciones y no tener retenciones, y en los dos casos se perjudica a los pequeños y medianos productores porque los saca de la cancha".

"Si hay retenciones tiene que haber un tratamiento escalonado y si no hay retenciones tiene que haber un tratamiento impositivo diferenciado que tenga incentivos fiscales, reintegro", manifestó.

Consultado acerca de las retenciones que hoy se aplican, explicó que "la que tiene porcentaje fijo es la soja, 18 por ciento, más si es de carácter primarizado es 4 pesos por dólar, y si es un producto elaborado se suman 3 pesos por dólar".

Achetoni igual no mostró sorpresa respecto a los dichos del presidente electo ya que antes de las elecciones habían advertido sobre esta posibilidad. "Lo que transmitimos es que no habían aclarado si iban o no a subir las retenciones pero por las declaraciones de Alberto Fernández daba toda la sensación de que podría existir un alza en las retenciones", precisó.

"En este contexto cualquier disparada o intento de suba fuertes en las retenciones no sería lo más adecuado por más que estén complicadas las cuentas, porque también es un sector que ha venido todo este tiempo soportando muchas dificultades y que no está en condiciones de que se apliquen muchas más cargas que lo hagan salir del circuito", cerró.

Durante el fin de semana, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, había remarcado que "una buena política para el campo trae resultados inmediatos". Además, había resaltado que, tras lograr "diálogo" con el Gobierno de Mauricio Macri, esperaba una continuidad de ese proceso con Alberto Fernández.