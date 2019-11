Gonzalo Zbrun hizo realidad su sueño de campeón en el Midgets Deportes 18 de noviembre de 2019 Por Víctor Hugo Fux Leer mas ...

Ver galería 1 / 2 - FOTOS ANITA PORTA CAMPEON. Gonzalo Zbrun y su máquina en el tradicional circuito de la AML. FELICES. Cristian Molardo y Gonzalo Zbrun en el cierre de la noche en Vila.

Con una máquina construida por él mismo, con la atención de su propio equipo, la motorización de Fabio Gauchat y los amortiguadores realizados por Carlos Brizuela, logró una combinación perfecta, que se vio reflejada el sábado en Vila, con la obtención del título más importante del deporte motor de esta región.

El protagonista central de la historia es Gonzalo Zbrun, quien se convirtió en el campeón número 22 en el historial de la categoría Midgets del Litoral, luego del segundo puesto alcanzado en el "Premio Coronación", que se adjudicó Cristian Molardo, quien lo terminó escoltando en el Torneo Oficial 2019 "Delmiro 'Titi' Müller".

Gonzalo comenzó a edificar su sueño en una serie que lo vio saltar de último a primero en apenas dos curvas. Con una largada controlada, en la que intentó minimizar los riesgos, en el tránsito de la primera curva y en una maniobra digna de un ajedrecista, accedió a una segunda ubicación, que después se transformaría en liderazgo.

La primera dificultad pudo superarla con una asombrosa facilidad, que le permitía fortalecer sus pretensiones en el cierre de la temporada. Restaban, todavía, las instancias de mayor exigencia, pero era cuestión de no perder de vista el objetivo, que por entonces parecía más cercano.

Hernán Filippi, que llegó al frente en el playoff, no estaba firme, pero era un rival inquietante. Néstor Bosio no tenía una noche fácil y su necesidad de alcanzar un triunfo imprescindible se hacía cuesta arriba.

Las prematuras complicaciones de Mariano Bacci también jugaban a favor de Gonzalo y solo Hernán Calvi y Cristian Molardo emitían señales positivas luego de ganar sus series.

Su clara victoria en una semifinal atípica le garantizaba un expectante segundo lugar en una grilla que compartiría, en la primera fila, con Matías Audino, Molardo y Calvi.

El panorama, obviamente, era alentador para Zbrun, pero de ninguna manera sencillo. Era conciente que no debía fallar al apagarse el semáforo. Ese último desafío logró resolverlo y su tarea se simplificó luego de un toque que relegó a Filippi cuando varios se apretaron en la temible primera curva.

Molardo capturó el lugar de privilegio y a sus espaldas Zbrun encontró la zona de confort que necesitaba para fortalecer sus ilusiones.

Calvi abandonaba y Filippi no lograba avanzar más allá de un magro décimo tercer puesto, decepcionante para quien llegó con lógicas opciones de coronarse.

Molardo controlaba la situación, en tanto Zbrun no era inquietado por Audino. Todo estaba demasiado claro y el banderazo decretaría, luego de 16 vueltas, seguramente interminables para Gonzalo, una conquista inobjetable, tras escoltar a Molardo, que una vez más fue subcampeón.

Audino, Leandro Giraudo, Eugenio Mautino y Luis Walker completaron el podio en el cierre de un año exitoso para la categoría, que recuperó el protagonismo y ratificó su plena vigencia.



LOS RESULTADOS

Con 39 pilotos inscriptos, las diferentes pruebas arrojaron estas posiciones:

Primera serie: 1º Hernán Calvi, a 82,456 Km/h; 2º Nicolás Valentini y 3º Néstor Bosio.

Segunda serie: 1º Matías Audino, a 83,179 Km/h; 2º Alexis Valsagna y 3º Hernán Filippi.

Tercera serie: 1º Cristian Molardo, a 82,875 Km/h; 2º Luis Walker y 3º Nicolás Scándalo.

Cuarta serie: 1º Jorge Walker, a 82,440 Km/h; 2º Leandro Giraudo y 3º Exequiel Gili.

Quinta serie: 1º Gonzalo Zbrun, a 82,945 Km/h; 2º Rodrigo Peretto y 3º Gustavo García.

Primera semifinal: 1º Matías Audino, a 83,851 Km/h; 2º Luis Walker y 3º Jorge Walker.

Segunda semifinal: 1º Gonzalo Zbrun, 33,511 Km/h (atípica); 2º Eugenio Mautino y 3º Javier Penezone.

Tercera semifinal: 1º Cristian Molardo, a 83,667 Km/h; 2º Hernán Filippi y 3º Nicolás Valentini.

Cuarta semifinal: 1º Hernán Calvi, a 84,243 Km/h; 2º Leandro Giraudo y 3º Luis Kunz.

Primera prefinal: 1º Nicolás Scándalo, a 82,875 Km/h y 2º Néstor Bosio.

Segunda prefinal: 1º Mariano Bacci, a 22,831 (atípica) y 2º Ezequiel Valentini.

Final: 1º Cristian Molardo, a 83,662 Km/h; 2º Gonzalo Zbrun; 3º Matías Audino; 4º Leandro Giraudo; 5º Eugenio Mautino; 6º Luis Walker; 7º Luis Kunz; 8º Javier Penezone; 9º Mariano Bacci; 10º Ezequiel Valentini; 11º Nicolás Scándalo; 12º Jorge Walker; 13º Hernán Filippi; 14º Néstor Bosio... no clasificó Hernán Calvi y sin vueltas Nicolás Valentini.