Brown a la final y el Regional Deportes 18 de noviembre de 2019 Redacción Por Empató con Ferro en los Nogales 0 a 0 al cabo de los 90 minutos. El equipo dirigido por Barbero ganó en los penales por 4 a 3.

FOTO LIGA RAFAELINA DE FUTBOL CERTERO./ El equipo de San Vicente fue más efectivo y tuvo a Nocera como figura.

Brown de San Vicente será el rival de 9 de Julio en la final, a doble partido, del torneo Absoluto de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol. El equipo dirigido por Maximiliano Barbero se llevó la clasificación en los penales, por 4 a 3, tras empatar 0 a 0 en un partido luchado y duro con Ferrocarril del Estado en barrio Los Nogales. A la vez, también obtuvo la clasificación para el Regional Amateur, aunque luego se verá si confirma la participación.

El elenco de Oscar Born, campeón del Clausura, no tuvo el rendimiento de los últimos partidos en el contexto de un encuentro discreto. El elenco visitante, bien parado, con la seguridad del arquero Nocera como uno de sus puntales junto a la pareja de centrales de Caro e Ibarra Duarte, no pudo ser vulnerado por los Bichitos Colorados pese a que tuvieron un par de opciones bastante claras, en especial una de Fernando Romero en el tramo final.

En la definición por penales, en la tanda de cinco los dos equipos convirtieron tres remates y fallaron dos. Cuando empezaron a rematar de a uno, Bustamante anotó su disparo y Nocera terminó como héroe (había convertido uno anteriormente) al contener el envío de Miranda.

Así, con el polémico reglamento dispuesto a comienzos de 2019 para este Absoluto donde los campeones solamente tuvieron la ventaja deportiva en las semifinales de la cancha, pero no del resultado (por eso los penales tras el empate), el cuarto de la tabla general se instala en la definición y tratará en los 180 minutos que jugará ante el León, quedar como el mejor del año. Inclusive, con otros dos empates hasta podría quedar como el gran ganador.

Cabe destacar que el primer partido se jugará en San Vicente (podría ir el viernes a la noche), mientras que la revancha será en el Germán Soltermam.



FERRO 0 (3) - BROWN 0 (4)

Cancha: Ferrocarril del Estado.

Arbitro: Ariel Gorlino.

Ferro: Emanuel Viotti; Lucas Ibáñez, Dángelo Restelli, Hernán Haspert (Jonatan Miranda) y Gustavo Sala; Rubén Rojas (Fernando Romero), Agustín Zilli, Marcos Quiroga y Alejandro Carrizo; Marcos Valsagna y Lucas Guzmán (Sebastián Tosetto). Sup: Wasinger y Barolo. DT: Oscar Born.

Brown: Nahuel Nocera; Franco Forni, Juan Caro, Hernán Ibarra Duarte (Berazategui) y Milanesio; Lodigiani, Pablo Tántera, Facundo Manassero y Díaz; Facundo Hang (Alex Santillán) y Maximiliano Bustamante. Sup: Jaime, Sosa y Sottocorno. DT: Maximiliano Barbero.

No hubo goles.

Definición por penales: por Ferro convirtieron Romero, Carrizo y Quiroga. Valsagna estrelló su remate en un palo y Nocera (B) le atajó a Tosetto y Miranda. Por Brown convirtieron Caro, Manassero, Nocera y Bustamante. Viotti le contuvo a Lodigiani y Forni desvió su remate.