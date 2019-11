Volverá en versión teatral

Florencia Peña y Guillermo Francella anunciaron juntos el regreso de “Casados con hijos”: “Va a ser una fiesta, cafecitooooooo…”

Los actores volverán a hacer la dupla cómica que la exitosa serie que divirtió a millones de televidentes. En este caso, lo harán en el teatro Gran Rex junto a todo el elenco original

Era un secreto a voces, pero todos esperaban esta confirmación: que los protagonistas del gran éxito televisivo confirmaran que volvía. Y finalmente sucedió: Guillermo Francella y Florencia Peña anunciaron juntos el tan esperado regreso de Casados con hijos, difundió Teleshow.

La sitcom más exitosa de la Argentina regresa en formato teatral, pero no en la temporada de verano sino recién el 12 de junio de 2020. Serán sólo 80 funciones, y las entradas saldrán a la venta con mucha anticipación: a partir del 1° de diciembre.

Francella y Flor Peña mostraron su alegría al hacer el anuncio con una foto juntos: “Felices de anunciar que el año que viene estaremos en el Gran Rex haciendo CasadosConHijos. Va a ser una fiesta, cafecitooooooo…".

Por su parte, Darío Turovelzky - Director de Contenidos Globales Viacom/Telefe - publicó en su cuenta de Twitter una imagen con parte del elenco de la exitosa ficción que pasó por la pantalla del canal que dirige. En la misma se lo puede ver, además de los productores y protagonistas, a Darío Lopilato (Coqui), pero no así a Luisana Lopilato (Paola), Marcelo De Bellis (Dardo Fuseneco) y Erica Rivas (María Elena Fuseneco). Sin embargo, ellos volverán, como lo comunicó Peña al etiquetar en su foto al elenco entero.

De Bellis tampoco tardó en compartir la noticia en su cuenta de Instagram, con la frase “Los amo a los 5”, e imágenes de la famosa sitcom.

Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, los adaptadores del formato internacional de la serie en Argentina, son los encargados de escribir la comedia teatral que no será un capítulo de la saga original llevado al teatro, sino una nueva historia adaptada a los nuevos tiempos. Allí, Pepe Argento, Moni, Paola y Coqui Argento, junto a sus vecinos María Elena y Dardo Fuseneco, vivirán una nueva situación escrita especialmente para esta obra.

Casados con hijos se basó en la sitcom estadounidense Married... with Children- que se emitió por primera vez en Estados Unidos el 5 de abril de 1986-. La versión local tuvo su primer capítulo el 12 de abril de 2005 y el último fue el 28 de diciembre de 2006. Trata sobre la historia de una familia disfuncional de clase media baja -los Argento-, que lucha por sobrevivir en un barrio de Buenos Aires con el bajo sueldo del padre de familia, las extravagancias de la madre y la torpeza de los dos hijos.

La comedia se ha convertido en un gran clásico de la televisión de este país, y Telefe lo repite desde 2007 hasta la actualidad, emitiendo episodios al azar con un moderado número de audiencia, tanto en la primera tarde, como en el prime time.