Burlas por la música del video de Macri Nacionales 17 de noviembre de 2019 Redacción Por La música del video de Macri por la marcha del #7D Y un detalle que los usuarios de las redes no dejaron pasar.

BUENOS AIRES, 17 (NA).- El video que el presidente Mauricio Macri publicó en Twitter para convocar a la marcha del 7 de diciembre fue objeto de burla por parte de algunos usuarios y de preocupación para otros, por haber utilizado la banda sonora de una serie de televisión distópica sobre un mundo de regímenes totalitarios.

En el video, que muestra imágenes de las marchas del "Sí, se puede", el mandatario saliente convoca a una movilización en Plaza de Mayo el 7 de diciembre bajo el hashtag #7D y dice que "esto recién empieza", mientras de fondo se escucha el tema principal de la serie "Years and Years".

Se trata de una ficción distópica producida por la cadena británica BBC y la estadounidense HBO que narra a lo largo de seis capítulos las dificultades que atraviesa una familia, relacionadas casi siempre con la coyuntura internacional.

La historia comienza en 2019 y, a través de lo que le va ocurriendo a la familia Lyons, muestra los cambios políticos en el mundo a lo largo de diez años, entre los que se destaca el crecimiento de la popularidad en el Reino Unido de una dirigente política antisistema llamada Vivienne Rook, interpretada por la actriz Emma Thompson.

Tras la publicación de Macri varios usuarios de Twitter identificaron la música de la serie y no tardaron en hacer comparaciones entre el Presidente y el personaje de Viv Rook, a tal punto que "Years and Years" se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados en esa red social.

La miniserie de la BBC y HBO apunta en distintas escenas a la instalación en distintos países del mundo de "presidentes vitalicios" e incluso utiliza los nombres e imágenes de mandatarios actuales como Donald Trump (Estados Unidos), Vladimir Putin (Rusia) y Xi Jinping (China).

La historia muestra la popularidad que empiezan a ganar entre los votantes las opciones "antisistema" que luego derivan en regímenes totalitarios, al compás de una creciente conflictividad económica y social, combinada con la centralidad de las redes sociales y el mundo digital.