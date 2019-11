Araceli González fue internada

Araceli González se está recuperando de una infección urinaria severa por la cual debió ser internada hace más de una semana. Desde el hospital, en donde estuvo durante dos días en la sala de terapia intensiva, publicó en su cuenta de Instagram un posteo en el cual contó qué le sucedió y el miedo que sintió durante este tiempo.

Según explicó, fueron muchos días de “fiebre, dolores, incertidumbre y miedo”. Además detalló que le habían bajado las defensas y que su cuerpo estaba “batallando” con una bacteria que llegó hasta su sangre.

“Peleé fuerte. No me rendí”, aseguró, y agregó que su caso fue “raro” y “único”. También agradeció al equipo médico que la atendió en la institución y a su familia y amigos que la acompañaron en todo momento. “Noches de abrazos y dormir de la mano”, publicó Teleshow.

Por su parte, sostuvo que “estas cosas no pasan porque sí”: “La vida me limitó, me hizo ver lo que en el fondo sentía. Todo lo vivido en este último tiempo me estaba derrapando. Y fue así. Lo sentía. Como me decía mi entrenador de carreras de autos: lo más importante es saber frenar. Acelerar lo hace cualquiera”, escribió quien en los últimos meses protagonizó una disputa con Adrián Suar por la división de bienes de su matrimonio.

“Pudo ser terrible”, agregó, y rescató que se pudo atender “a tiempo”. “Solo gracias”, continuó quien recién este miércoles decidió tomar su teléfono y responder mensajes: “Me dediqué a cuidarme. Me dediqué a mí. Una vez que salga, acomodo cajones de nuevo. Priorizaré mi vida y mis amores”.

“Las batallas seguirán sin que afecte mi cuerpo. La vida es aprendizaje todo el tiempo. Es la recta final de una historia. Salió bien, ¡pero ahí! Me asusté. Pero pudimos”, celebró la actriz, y mencionó a quienes la acompañaron durante la internación: su marido, Fabián Mazzei, sus hijos Florencia Torrente y Toto Kirzner y su nuera Minerva Casero.

Entonces, indicó que su prioridad es la salud –“cuidarse, cuidarse”– y la familia. “Pero esto no baja. Mis batallas seguirán. Confío en la Justicia y en la ley divina. Hoy, acá, abrazados, todos seguimos adelante. Pronto estaré en mi casa. ¡Lo más importante, mi vida!”, concluyó Araceli González en el posteo que publicó en la red social en la que tiene un millón y medio de seguidores.

Tras la publicación de la actriz, Teleshow se comunicó con Fabián Mazzei, quien detalló que los problemas de salud de su mujer comenzaron horas antes de su visita al programa de Susana Giménez, el domingo 3 de noviembre.

“Tenía 40 grados de fiebre. Después le bajó, pero le volvió a subir, y a partir de ahí se empezó a sentir mal. La fiebre subía y bajaba. Así que la llevé a la clínica, le hicieron análisis, le dio todo mal. De una infección urinaria, una bacteria le tomó todo el riñón y de ahí a la sangre”, contó el actor.

Luego de dos días en terapia, los médicos “dieron” con el antibiótico para combatir la bacteria y el sábado dejó de tener fiebre. “¡Por suerte!”, destacó, y agregó que la actriz “sigue internada y ahora estable”.