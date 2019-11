Las dos formaciones que piensa Scaloni Deportes 14 de noviembre de 2019 Redacción Por SELECCION

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, planea dos esquemas diferentes para conformar el once titular que enfrentará mañana a Brasil en Arabia Saudita, y si bien en la delantera estará seguro Lionel Messi, resta definir si jugará junto a Sergio Agüero y Lautaro Martínez, o solo uno de ellos. En el último entrenamiento en Mallorca, antes de emprender el viaje a tierras árabes, Scaloni siguió probando el equipo que pondrá ante el conjunto dirigido por Tite. En ese sentido, el arquero será Esteban Andrada y el esquema de juego aún no está definido, pero rondaría entre el 4-3-3 y el 4-4- 2, siempre pensando en una última línea clásica. El joven del Tottenham, Juan Foyth volverá a estar en el lateral derecho, mientras que los centrales serán Germán Pezzella y Nicolás Otamendi. La duda de Scaloni está en el lateral izquierdo, ya que ese lugar se lo disputan Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, y dependiendo de la idea de juego, optará por el hombre del Ajax de Holanda o el del Sporting Lisboa. En el mediocampo Scaloni volverá a confiar en Rodrigo De Paul por la derecha y Leandro Paredes en el centro, y la zona izquierda será responsabilidad de Giovanni Lo Celso, quien en la última convocatoria no había estado por lesión. El tridente ofensivo tendrá a Messi, en su regreso al equipo tras la suspensión impuesta por la Conmebol luego de la Copa América, Lautaro Martínez, el mejor delantero de la actualidad y que es líder de la liga italiana con Inter, y el "Kun" Agüero, quien también vuelve al equipo luego de la lesión.

La otra opción que maneja Scaloni es colocar a Lucas Ocampos, del Sevilla de España en la izquierda, y correr hacia adentro a Lo Celso. Con el posible ingreso de Ocampos, y con la idea del 4-4-2, Scaloni deberá elegir por mantener a Lautaro Martínez o al "Kun" Agüero, como acompañante de Messi. En caso de disputarse el otro partido amistoso ante Uruguay, en Tel Aviv -hasta ahora está confirmado- la idea de Scaloni es rotar algunos de los nombres que jugarán frente a Brasil.



NO JUEGA CHILE

Los futbolistas de la Selección de fútbol de Chile decidieron ayer no disputar el amistoso que tenían previsto jugar el martes 19 de noviembre, en Lima, frente a Perú. "La decisión fue adoptada por el plantel tras una reunión realizada en la mañana de este miércoles en el Complejo Juan Pinto Durán. El seleccionador Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas, quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes. La Federación de Fútbol de Chile ya le comunicó la situación a su par de Perú", explicó la ANFP en un comunicado. Hace varios días, la propia ANFP había decidido cancelar el amistoso que se iba a jugar el viernes 15 ante Bolivia, debido a las protestas sociales que sacuden hace dos semanas al país. Por su parte, algunos referentes de la "Roja", como Arturo Vidal y Gary Medel, emitieron un mismo comunicado en sus redes sociales. En el mismo, afirman que "como equipo hemos tomado la decisión de no jugar el partido amistoso pactado con Perú, en atención al momento social que vive nuestro país". "Somos jugadores de futbol, pero ante todo personas y ciudadanos. Sabemos que representamos a un país completo y hoy Chile tiene otras prioridades mucho más importante que el juego del próximo martes. Hay un partido más importante que es el de la igualdad, el de cambiar muchas cosas para que todos los chilenos vivan en un país más justo", se afirmó. Las protestas sociales en contra del gobierno de Sebastián Piñera se han cobrado 24 vidas.