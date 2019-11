Evo Morales dejó Bolivia para recibir asilo político en México Nacionales 12 de noviembre de 2019 Redacción Por México concedió este lunes asilo político al ex presidente boliviano Evo Morales.

FOTO NA DECISIONES. El canciller de México, Marcelo Ebrard, junto al presidente de ese país, López Obrador.

BUENOS AIRES, 12 (NA).- El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, partió rumbo a México a bordo de un avión de la Fuerza Aérea mexicana. "Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía", escribió Morales en su cuenta de Twitter anunciando que dejaba suelo boliviano.

El ex presidente se había refugiado en la localidad de Chapare, en la zona del Trópico de Capricornio, en Cochabamba, ni bien presentó su renuncia al cargo, donde fue protegido por grupos afines.

En el avión viajan también el ex vicepresidente Alvaro Marcelo Garcia Linera, la esposa de Evo y varios ministros.

Para la partida de Evo Morales de Bolivia, hubo una intervención directa del presidente electo Alberto Fernández, quién mantuvo una conversación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quién acordó el resguardo diplomático para permitir a Morales abandonar su país y refugiarse en México.

El vuelo hizo una escala técnica en Lima, Perú y desde allí voló a la zona donde se encontraba Evo, su esposa, el vicepresidente García Linera y algunos ministros, para partir luego hacia tierras mexicanas.

Más temprano, el canciller de México, Marcelo Ebrard, había confirmado que su país le dará asilo político al renunciante presidente Evo Morales, por considerar que "su vida y su integridad corren riesgo" tras los serios incidentes que se vienen sucediendo en La Paz y otras ciudades a raíz de los cuestionamientos al resultado de las últimas elecciones.

"La Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de la Gobernación, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo", manifestó Ebrard.

El canciller dijo que ya se le informó la decisión al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia para que "bajo el derecho internacional" garantice que "la vida, la integridad personal y la libertad" del ex mandatario "no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad".

El funcionario sostuvo que "el otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano, que va acorde con sus principios normativos de política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención".

Además, señaló que ya fue informada la Organización de los Estados Americanos (OEA) y que también se dará aviso a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).



LOS MILITARES

SALEN A LA CALLE

La presidente del Senado de Bolivia, Jeanine Áñez Chávez, le reclamó al jefe del ejército que envíe tropas ante el pedido que hizo el comandante de la policía boliviana, respecto a que esa fuerza está siendo sobrepasada por los grupos afines a Evo Morales.

Ante este pedido, el Comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, Williams Kaliman, anunció el inicio de operaciones conjuntas con la policía "para evitar sangre y luto, empleando en forma proporcional la fuerza contra grupos que causan actos vandálicos".

Ayer se registraban gravísimos enfrentamientos tanto en La Paz, como en Cochabamba, este último, uno de los bastiones más fuertes de quienes apoyan al renunciado presidente Evo Morales. En Cochabamba los seguidores de Morales se enfrentaron con la policía, destrozaron vehículos y equipamiento policial y se hicieron fuerte en varios sectores de la ciudad resistiendo el accionar policial.

Hasta el momento no se ha informado sobre muertos y heridos, pero los medios bolivianos no descartan la existencia de los mismos, dada la intensidad de los enfrentamientos.

En La Paz, en tanto, la situación presentaba aristas similares, aunque se estima que los enfrentamientos más graves podrían registrarse en horas de la madrugada, ante la llegada de grupos del MAS, que llegan a la capital dispuestos a evitar la constitución de un nuevo gobierno.