Unión tuvo otro golpe en casa

11 de noviembre de 2019

Unión de Sunchales perdió ayer como local ante Central Norte de Salta por 2 a 1 en uno de los partidos correspondientes a la 10° fecha de la Zona 1 del Federal A. El Bicho Verde ganaba 1 a 0 por el gol de Santiago Stecaldo a los 30 minutos del primer tiempo, pero rápidamente igualó Fabricio Reyes a los 34'. En el complemento, el propio Reyes a los 8 minutos le dio la victoria al conjunto dirigido por el rafaelino Ezequiel Medrán.

En lo que va de la temporada, la campaña del elenco de Marcelo Milanesse es claramente mejor como visitante, condición en la que marcha invicto. En cambio, de los 5 partidos que jugó en Sunchales perdió 3.

Dirigió en el estadio de la Avenida el tucumano Nelson Bejas y estas fueron las formaciones:

Unión: Leonardo Torres; Gustavo Mathier, Jonathan Paiz, Miguel Yuste y Lucas Pruzzo; José Ayala Pacheco, Mateo Castellano, Matías Valdivia y Franco Semino (Martín Rodríguez); Santiago Stelcaldo (Germán Rodríguez Rojas); Matías Zbrun. DT: Marcelo Milanese.

Central Norte: Mauricio Pegini; Pablo Figueroa, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Joel Jiménez; Nicolás Issa (Guillermo Cosaro), Franco Piergiácomi, Osvaldo Young y Carlos Arriola (Juan Rivas); Reinaldo Martínez (Gonzalo Ríos) y Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán.



OTROS RESULTADOS

En el resto de la fecha hubo estos marcadores: Crucero del Norte 2 (Vera, de penal, y Vallejos) - Juventud de Gualeguaychú 2 (Fiorotto y Bandiera); Defensores de Pronunciamiento 1 (Siergiejuk) - Güemes de Santiago del Estero 1 (Romero); Sp. Belgrano de San Francisco 1 (Escobar) - Defensores de V. Ramallo 1 (Czornomaz); Douglas Haig de Pergamino 1 (Mazza, de penal) - Sp. Las Parejas 1 (Salvatierra); y Boca Unidos 1 (Medina) - San Martín de Formosa 1 (Zalazar). Hoy a las 21.30 juegan Chaco For Ever - Sarmiento de Resistencia.

Posiciones: Boca Unidos 18 puntos; Sarmiento, Central Norte y Güemes 16; Chaco For Ever, Sp. Las Parejas y Douglas Haig 15; DEPRO 14; Unión y Crucero del Norte 13, en los primeros puestos.