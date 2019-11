Fernández en la CGT: respaldo y comienzo del acuerdo social Nacionales 09 de noviembre de 2019 Redacción Por El presidente electo participó de un plenario de secretarios generales de la CGT en el histórico edificio de la calle Azopardo. Asistieron gobernadores, intendentes del peronismo, y dirigentes gremiales de todas las representaciones, incluido el camionero Hugo Moyano. "El movimiento obrero es parte del gobierno que empieza el 10 de diciembre", dijo Alberto Fernández.

BUENOS AIRES, 9 (NA).- El presidente electo, Alberto Fernández, se reunió ayer con la CGT y le remarcó que la dirigencia sindical "va a ser parte del Gobierno que viene", al tiempo que subrayó que quiere "honrar la memoria de Perón" para hacer un pacto social tendiente a "diseñar las políticas del futuro" y "no solamente hacer un acuerdo de precios y salarios".

En lo que fue la primera visita de un mandatario al histórico edificio de la calle Azopardo 802 en once años, el futuro jefe de Estado recibió un importante respaldo de la central obrera, que también vio el regreso del camionero Hugo Moyano a su sede a más de tres años de su renuncia como secretario general de la entidad.

"En este lugar Perón llamó a un pacto social, en tiempos en que la Argentina estaba en crisis y necesitaba del acuerdo de todos los argentinos. El mandato de Perón está más presente que nunca: para un argentino no hay nada mejor que otro argentino", sostuvo el dirigente peronista.

En su discurso en el Salón Felipe Vallese, Fernández subrayó: "Vamos a honrar la memoria de Perón y vamos a volver a llamar a los que producen y trabajan y se van a sentar con el Estado a diseñar las políticas del futuro. No solamente a hacer un acuerdo de precios y salarios, sino a diseñar el futuro que la Argentina necesita y vamos a hacerlo entre todos. Son políticas que van a perdurar más allá de mi mandato".

Ante los principales líderes sindicales, el sucesor de Mauricio Macri remarcó que "el movimiento obrero organizado es parte del Gobierno que se va a instalar en la Argentina el 10 de diciembre", y añadió: "No es un acuerdo político, nunca lo hemos hablado. Es la convicción que siempre tuvimos, que al país lo arreglamos entre todos, trabajando juntos y los que trabajan son la piedra angular de esta sociedad".

En un discurso que varias referencias al peronismo más tradicional, recordó las figuras de Saúl Ubaldini y José Ignacio Rucci e insistió en que "el movimiento obrero tiene mucho que ver" con el trabajo que se necesitará "para poner a la Argentina de pie".

"Estoy seguro que quienes están sentados a mi lado quieren esa Argentina integrada que yo quiero. Quieren aportar al futuro. Es el mismo compromiso que encuentro en los gobernadores, el mismo que encuentro en Cristina (Kirchner) cada vez que hablo con ella, y en cada legislador al que le planteo mis dudas y en los grandes hombres de la política. Si todos estamos de acuerdo, pongámonos a trabajar ya y la Argentina va a tener el futuro que nos merecemos.

Feliz de estar en la CGT, feliz de estar en la casa de los trabajadores", finalizó.

Previamente, Fernández propuso que la sede de la CGT "se convierta en un centro de capacitación tecnológica para que los que trabajan se preparen y tengan un futuro", y agregó: "No tiene sentido luchar contra lo imparable (por la robotización del trabajo). Tenemos que preparar a la gente".

Antes del presidente electo tomaron la palabra los secretarios generales de la central obrera, Héctor Daer y Carlos Acuña, quienes manifestaron el respaldo del sindicalismo al futuro Gobierno.

"Me preguntan si vamos a acompañar y yo respondo: No somos terceras personas. Somos parte del Gobierno que viene. La esperanza se hace sólida en esta foto de unidad, con los gobernadores, los intendentes y todos. Bienvenido a tu casa, sentila como tu casa. El peronismo es los trabajadores", señaló Daer.

Por su parte, Acuña manifestó: "Ahora viene otra etapa, que es la más difícil, pero en la que vamos a seguir más unidos que nunca y vamos a sacar al país adelante".

Además del mandatario electo y los sindicalistas, estuvieron dirigentes que ocuparían cargos en la gestión de Fernández, como Gustavo Béliz, Eduardo "Wado" De Pedro y Santiago Cafiero.

También asistieron el mandatario bonaerense electo, Axel Kicillof; los gobernadores de San Juan, Sergio Uñac, y de Tucumán, Juan Manzur; el diputado electo Sergio Massa; el presidente del PJ, José Luis Gioja, y varios intendentes del Conurbano.

Una vez que finalizó el discurso de Fernández, sonó la marcha peronista y los dirigentes políticos y sindicalistas comenzaron a retirarse, en lo que terminó siendo sólo un acto ya que los gremialistas no se quedaron para realizar un plenario, como se había informado apenas se había hecho la convocatoria al encuentro.