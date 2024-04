Pullaro: “la Región Centro tiene que mostrarle al país que una Argentina diferente es posible”

El gobernador asumió este martes la Presidencia Pro Témpore del bloque regional que Santa Fe integra junto con Córdoba y Entre Ríos, y aseguró que ”estamos dispuestos a debatir el modelo institucional de la Argentina, pero si no discutimos el sistema productivo nuestro país no va a tener destino”.

El gobernador Maximiliano Pullaro asumió este martes la presidencia Pro Témpore de la Región Centro, en el marco de la XVII reunión Institucional y Junta de Gobernadores de ese bloque de integración regional conformado por Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Del acto, llevado a cabo en el Centro Provincial de Convenciones de la ciudad de Paraná, participaron también los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora; y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Pullaro expresó: “Para mí es un honor asumir este inmenso compromiso que tiene que ver con la regionalización, con la asociación y con miradas profundas que debemos tener desde el interior productivo de Argentina para defender nuestra producción, nuestro campo, nuestra industria y comercio y nuestra identidad, en función de lo que representamos para el país”.

“Tenemos una identidad muy clara. Nuestros productores no son grandes terratenientes o latifundistas, sino propietarios de pequeñas hectáreas, de unidades familiares, que se esfuerzan y le ponen ganas al trabajo diario para producir más, reinvertir y exportar a otros mercados. Eso es lo que somos nosotros en la Región Centro, gente que produce porque cree en la producción y en la inversión de los recursos que va obteniendo”, destacó el mandatario santafesino.

“Los objetivos que tenemos en estos momentos en la Región Centro son inmensos, en un país que está debatiendo profundamente el modelo para salir adelante, para sacar a la Argentina del estancamiento. Coincidimos con los objetivos de fondo de tener un Estado con las cuentas equilibradas y que no gaste más de lo que recauda. Pero en este debate profundo, donde el ajuste afecta fundamentalmente a los sectores medios y populares y a las provincias, queremos discutir la reforma fiscal que tiene que tener nuestro país para bajar la carga tributaria. Y estamos dispuestos a ir a Córdoba al Pacto de Mayo para debatir cuál es el modelo de la Argentina que queremos y sobre una reforma política, pero si no damos una discusión seria sobre el sistema productivo que tiene que unificar a nuestro país y marcar el rumbo de hacia dónde queremos ir, nuestro país no va a tener destino”, enfatizó Pullaro.

En ese marco, señaló que “nosotros somos los representantes del federalismo. Y cuando hablamos de federalismo no solo lo hacemos respecto del reparto de recursos, sino que hablamos del modelo y del diseño institucional que necesita Argentina para poder salir adelante”.

“Desde la Región Centro tenemos que pensar qué es lo que proponemos para la República Argentina. Y ahí vamos a estar espalda con espalda, entrerrianos, cordobeses y santafesinos, mostrándole a todo nuestro país que una Argentina diferente es posible”, concluyó el gobernador de Santa Fe.

El desafío de consolidar el espacio

A su turno, Frigerio afirmó que “tenemos el desafío de consolidar la Región Centro que hoy es mucho más importante que en cualquier otra etapa. Es el esfuerzo de mucha gente para impulsar lo que somos y lo que sabemos hacer que es, básicamente, trabajar, exportar, generar riqueza y empleo”.

Previamente, Llaryora reconoció que “a nosotros nos une saber cómo producir para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. Es por eso que tenemos que seguir por ese camino y consolidarlo, más allá de que estamos en momentos difíciles para todos y frente a la aplicación de un plan fiscal necesario para ordenar la macroeconomía. Los planes fiscales se sostienen con planes productivos porque, si no hay un plan productivo, se caen. Cuenten con nosotros para la defensa del trabajo y del empleo; y para la defensa de la rehabilitación de las obras que hoy están en lista de espera, cuando en realidad son centrales para diseñar los nuevos corredores productivos”.

“Necesitamos que se estabilice la economía y que haya un rumbo productivo. No queremos una economía estabilizada con empresas cerradas y con trabajadores en la calle”, por eso, “en estos momentos donde muchas ideas se dejan de lado, la idea de la producción no puede ser dejada de lado”, subrayó.

Del acto participaron también los ministros de Desarrollo Productivo de la provincia de Santa Fe, Gustavo Puccini, y de Economía, Pablo Olivares; las ministras de Salud, Silvia Ciancio, y de Igualdad y Desarrollo Humano, María Victoria Tejeda; la presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, Clara García; el exgobernador santafesino, Omar Perotti; y los integrantes de la Mesa Ejecutiva de la Región Centro, Claudia Giaccone (Santa Fe), Jorge Chemes (Entre Ríos) y Juan Carlos Massei (Córdoba), junto con demás autoridades de la región.