De ahora en más, una vez por semana

Queremos destacar el fuerte crecimiento de nuestra edición digital. En el portal www.diariolaopinion.com.ar aumentamos nuestra producción de noticias, que a su vez se replican en redes sociales, lo que recibe cada día el reconocimiento tanto de nuestros lectores como de nuestros auspiciantes. Estamos entusiasmados con nuevos proyectos y desafíos.

También es cierto que las cosas no mejoran en esta Argentina en estado crítico. La economía está en rojo y las empresas de distintos sectores se fragilizan a partir de una ecuación negativa, con el alza sostenido de los costos de producción y la caída de ingresos.

Ante este escenario, en enero Diario LA OPINIÓN redujo su edición en papel a cuatro salidas semanales. La incidencia, en especial de los costos de impresión, fue determinante. Desde ese momento, las condiciones del mercado no han presentado mejoras y las expectativas en el corto plazo no son alentadoras, más allá de la desaceleración inflacionaria.

Por eso, de ahora en más, LA OPINIÓN se imprimirá solo una vez por semana. Será los días viernes.

Nuevamente, corresponde agradecerles por la confianza a cada uno de los protagonistas de "nuestro ecosistema". Nuestro personal, los canillitas, las empresas y organizaciones que nos acompañan publicitariamente y en especial a los lectores.

A todos gracias.