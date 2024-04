Presentaron el programa "Acuerdo Santa Fe"

En el Salón Verde del edificio municipal se llevó a cabo este lunes la presentación del programa “Acuerdo Santa Fe, Renová tu Posnet” y futuras acciones, con la presencia de autoridades provinciales, municipales y legislativas.

Se trata de una iniciativa que ya fue lanzada en febrero por parte del gobierno provincial para todo el territorio santafesino, con el objetivo de promover las ventas, fomentar el consumo en comercios de diferentes rubros, y establecer una serie de precios de referencia en distintos productos en góndola. Posteriormente, en el Supermercado Pingüino de bulevar Lehmann se firmó el convenio en el marco del programa Acuerdo Santa Fe - Precios Accesibles.

Estuvieron presentes en el lanzamiento del programa Gustavo Rezzoaglio, secretario de Comercio Interior y Servicios de la provincia de Santa Fe, Alejandro Pastore, representante de Centros Comerciales a Cielo Abierto, Patricia Imoberdof, secretaria de Desarrollo Económico, Innovación y Empleo del municipio local, y Mariano López en representación del supermercado mayorista, y el intendente Leonardo Viotti, entre otros.

Durante la presentación, Rezzoaglio destacó ante los medios que "el programa tiene como eje disparador las góndolas de los supermercados. Se trata de un convenio que implica un acuerdo de precios accesibles, 45 artículos, precios que se mantienen durante un mes. Estamos transitando el tercer mes del programa '45 artículos', que no incluye productos frescos, pero sí todo lo que uno compra habitualmente en un supermercado. Estamos haciendo un buen balance, porque ya prácticamente estamos en los 170 supermercados en toda la provincia. La intención es terminar rápidamente de presentarlo en los 19 departamentos y luego ir a una ronda de negocios entre los supermercadistas y las pymes industriales para fomentar la producción santafesina, para apelar a que las marcas de nuestra provincia tengan mayor presencia en los supermercados y con eso estaremos cumpliendo varios objetivos".

A continuación, el funcionario provincial agregó que "la gente puede acceder a productos de calidad y a un menor precio en comparación con las principales marcas que dominan el mercado y también han generado estos aumentos, esta inflación que tiene la Argentina hoy día. Pero Santa Fe tiene esta intención, que el acuerdo de precios derive en un mayor fortalecimiento de las marcas santafesinas.

Posteriormente, Rezzoaglio manifestó que "el esquema de acuerdo Santa Fe es que la Secretaría monitorea los precios en góndolas en un promedio de supermercados, de Rosario, Santa Fe, Reconquista, y con eso conformamos la lista de precios. Es decir que la Secretaría no impone un precio, sino que son precios de góndolas, de determinadas marcas. Nosotros no exigimos marcas, sino que los productos son genéricos. Esto les permite a los supermercados que prestan consentimiento, y que no es obligación, acceder voluntariamente a cumplir con este programa. Son los 45 artículos con precios de mercado. El compromiso que sí adquieren los supermercados es mantenerlo durante 30 días sin que se modifiquen los precios. Salvo algún hecho puntual, como ocurre con los lácteos, que sí tuvimos que revisarlo por la disparada de los precios que se generaron en las últimas semanas. Pero también esto nos permite decir que la inflación tiene una posición descendente en estos momentos. Ha aflojado, para decirlo de algún modo, el ritmo de aumentos. Igualmente, cuando se detecta alguna anomalía, estamos en contacto con los supermercados y les advertimos de buena manera el cumplimiento porque ellos mismos accedieron al programa. En estos dos meses y medio de vigencia del acuerdo, tenemos que realmente destacar el comportamiento social de los supermercados".

Además de este acuerdo, también se presentó ayer la novedad del cambio de posnet para los comercios, tratándose de un convenio con bancos provinciales que le permita a los comerciantes acceder gratuitamente a posnet inalámbricos, que se entregan por un año en comodato. Esto brindará mayor tranquilidad a la gente, ya que en el pago con tarjeta de crédito o débito no deberá entregar su plástico, evitando la posibilidad de que le roben los datos.

A su turno, Imoberdof opinó que "nos parece super interesante esta propuesta, donde desde el gobierno local venimos apoyando estas propuestas. También es de nuestro interés generar ventas y movimientos en los paseos comerciales a cielo abierto".

Ya en la segunda parte de la presentación, Mariano López sostuvo que "esta propuesta apunta a acompañar el deterioro de poder adquisitivo de la gente y un poco también a combatir el flagelo de la inflación, cuestión de la cual nosotros también estamos muy comprometidos porque básicamente tenemos también que sostener la actividad. Nos pareció interesante la convocatoria, son 45 productos de la canasta básica a un precio provincial. Nos pareció interesante sumarnos, nos parece importante que nos hayan elegido a nosotros como cadena local, siendo que tributamos en la provincia de Santa Fe, siendo que estamos comprometidos con la ciudad".



OBJETIVOS

El programa lleva adelante una serie de sub programas o acciones que tienen que ver con:

1) Ronda de negocios: con la finalidad de encontrar consenso para impulsar acuerdos de colaboración en materia de precios, incentivo de consumo local y responsabilidad social empresarial, entre otros.

2) Acordar una lista de productos genéricos y precios con proveedores de los distintos rubros que permitan establecer referencias de precios.

3) Incentivar el desarrollo del comercio local, impulsando el compre santafesino en locales comerciales de pequeña y medianas magnitudes.