Ferro y Peñarol, por el pasaje a la final de Oro en la Copa Departamento Castellanos

La Copa Departamento Castellanos sigue adelante y este jueves conocerá a su primer finalista de Oro. En el clásico moderno, Ferrocarril del Estado recibirá a Peñarol en uno de los encuentros de semifinales.

El encuentro se disputará este jueves a las 19hs con el arbitraje de Ángelo Trucco, quien tendrá como asistentes a F. Rodríguez y O. Montes.

Los de barrio Los Nogales llegan con mucha competencia encima, de hecho el próximo domingo (17hs) recibirán a Atlético Tostado en el juego de vuelta de la semifinal de la Copa Federación. En el Apertura de Primera A, comenzó ganando 4-2 a Atlético Esmeralda, por la Zona A.

Los de Villa Rosas, por su parte, vienen de superar 1-0 a Argentino Quilmes en el clásico por el Interzonal del Apertura. Los dirigidos por Javier Berzero también fueron parte de la Copa Federación pero quedaron eliminados en cuartos de final en manos de Sportivo Rivadavia de San Genaro. Así y todo Peña aseguró su boleto para disputar la próxima Copa Santa Fe.

La otra semi de la Copa Departamento Castellanos la disputarán el Deportivo Libertad y Atlético María Juana, el próximo domingo 31 de marzo a las 18hs, en Sunchales.

Por la Copa de Plata, entre encuentros de la 4° y 5° fase, se producirán los siguientes cruces:



Jueves 28/03: 21.00hs Deportivo Josefina vs Brown de San Vicente (Raúl Cejas); 21.30hs, en el Agustín Giuliani: Atlético Juventud vs Belgrano de San Antonio (Guillermo Vacarone); 21.30hs Independiente de Ataliva vs Atlético de Rafaela (Brian Celi); 22.00hs Bochófilo Bochazo vs Tiro Federal de Moisés Ville (Ariel Gorlino). Viernes 29/03: 17.00hs Unión de Sunchales vs Moreno de Lehmann (Ayrton Isasa); 18.00hs Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes (Fabio Rodríguez).