9 de Julio, con público local solamente

9 de Julio va agrandando el foco en Sportivo Belgrano conforme avanza la semana. El partido por la segunda fecha de la Zona 3 del Federal A se jugará el domingo (de Pascuas) a las 17.30 en el estadio Germán Soltermam. Y también se conoce la terna arbitral dispuesta por el Consejo Federal, con protagonistas de la Liga Santafesina: Enzo Silvestre será el árbitro, mientras que como asistentes estarán Mariano González y Maximiliano Moya, en tanto que la función de cuarto árbitro la cumplirá Agustín Vegetti.

En las últimas horas se confirmó que solamente habrá público local, descartándose la alternativa de que puedan venir hinchas del equipo de San Francisco, también entusiasmados luego del triunfo de local de su equipo 1 a 0 ante Sp. Las Parejas. La contestación fue por la negativa aduciendo la seguridad del evento.

Desde la policía rafaelina advirtieron que habrá controles en los accesos a la ciudad con la idea de evitar que simpatizantes de Sportivo se acerquen al estadio juliense.



DOS OPCIONES MÁS

El entrenador rojiblanco Maximiliano Barbero tiene ahora para analizar, de cara a la conformación del once titular y el banco de suplentes, otros dos futbolistas tras la llegada esta semana de los jugadores provenientes de Colón de Santa Fe, a préstamo. Se trata del marcador central o lateral izquierdo Felipe Dettler, oriundo de María Grande, de 20 años y el delantero Franco Deboli, de 23 y nacido en Santo Tomé.

El 1 a 1 en Pergamino ante Douglas Haig en el debut dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico, motivo por el cual seguramente será difícil la decisión. Además, hay que tener en cuenta que va tomando su mejor ritmo el volante central Alex Salcedo, que llegó con una lesión.

Con 18 jugadores que llegaron para este torneo en el León, sumados a los del Club y quienes se mantuvieron del torneo anterior, Barbero tiene un mínimo de dos futbolistas por puesto, y en algunos casos terceras opciones, como por ejemplo en cuanto a volantes centrales o delanteros.

Deboli luchará por un puesto con Agustín Alfano, Fernando Nuñez, Agustín Bianciotti, Augusto Baldasarre, mientras que Alejo Ceccherini y Gabriel Méndez también podrían ser alternativas de ataque.

El atacante que vino del Sabalero se destacó en la Reserva durante 2022 y ese año le hizo un gol por Copa Santa Fe a Atlético de Rafaela en el Monumental. Esa temporada ingresó en cuatro encuentros en el primer equipo. En 2023 fue a préstamo al Deportivo Madryn (Primera Nacional), aunque no no tuvo oportunidades y en el segundo semestre partió a la segunda división de Ecuador, en Buhos ULVR (2 goles en 14 partidos).



RESTO DE LA FECHA

También el domingo jugarán por la Zona 3: a las 16 Defensores de Pronunciamiento vs. Douglas Haig, Gustavo Benitez; a las 16.30 El Linqueño vs. Independiente de Chivilcoy, César Ceballo.El lunes completarán a las 18, Sp. Las Parejas vs. Defensores de Villa Ramallo, Francisco Acosta. Libre: Gimnasia de Concepción del Uruguay.



UNIÓN ANTE SARMIENTO

En tanto, por la Zona 4, Unión de Sunchales recibirá el sábado 30 a las 19 a Sarmiento de La Banda. El encuentro tendrá el arbitraje de José Díaz, mientras que los asistentes serán Juan Flores Roig y Federico Ojeda.

Recordemos que el equipo dirigido por Mariano Ferrero perdió 3 a 0 en Formosa en la primera fecha ante San Martín, mientras que el elenco santiagueño le ganó sobre la hora con un penal inexistente por 1 a 0 a Boca Unidos de Corrientes.

El mismo día, a las 16.30, Crucero del Norte recibirá en Misiones a Sarmiento de Resistencia (Nelson Bejas). El domingo, a las 17, serán los otros dos encuentros: Sol de América vs. San Martín de Formosa, Joaquín Gil; y Boca Unidos vs. Central Norte de Salta, Matías Billone.

Suspendidos: Salieron las sanciones para los jugadores de Unión expulsados en Formosa: dos partidos a Rodrigo López Alba y tres fechas a Matías Rojo.