Lucía Operto anunció su retiro del básquet

Luego de finalizar su etapa universitaria en Murray State (División 1) de la NCAA, la basquetbolista Lucía Operto anunció en sus redes sociales que da un paso al costado con el deporte que ha sido su pasión.

“Ha llegado el momento de tomar una decisión que, aunque es difícil, sé que es la correcta. Después de largas charlas con la almohada he llegado a la conclusión de que es hora de decir adiós a la cancha y al deporte que me ha acompañado desde los once años. Esta despedida está llena de emociones, siento una profunda tristeza al tener que dejar atrás algo que ha sido una parte tan importante de mi vida durante tanto tiempo. Cada entrenamiento, cada competencia, cada desafío, ha sido parte esencial de mi vida, moldeando mi carácter, enseñándome valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo”, mencionó la pivote de 1m91, clase 2001, en los primeros párrafos de su anuncio.

Luego agregó que “son lágrimas que se entremezclan con los recuerdos de victorias y derrotas, de momentos de gloria y de sacrificio. Gracias por haberme brindado tantas alegrías, por haberme permitido crecer y evolucionar como deportista y como persona. Vivir cuatro años en Estados Unidos, obteniendo mi título universitario mientras jugaba al básquet, es un sueño hecho realidad”, expresó la jugadora surgida en Ben Hur y con participaciones a nivel internacional con la selección argentina, que en Kentucky estudió Relaciones Públicas.

No obstante, en el final de la publicación personal dejó una puerta abierta para el retorno. "No sé qué deparará el futuro, tal vez algún día vuelva a las canchas, renovada y más fuerte que nunca. O tal vez este sea el final de nuestro camino juntos. Sea lo que sea te agradezco por todo, querido básquet. Fuiste más que un deporte para mí; fuiste una lección de vida, un camino de crecimiento y un tesoro de experiencias inolvidables".