Ferro - Peñarol, en la semi de Oro de la Copa Departamento Castellanos

La atención del fútbol de Liga Rafaelina se vuelve a centrar en la Copa Departamento Castellanos, certamen que ingresa en su etapa de definiciones.

Por el lado de la Copa de Oro, este jueves, se medirán Ferrocarril del Estado y Peñarol, en uno de los cruces de semifinales. El otro encuentro lo disputarán Libertad y Atlético María Juana, el domingo.



Sin dudas que el clásico ‘moderno’ liguista se lleva todas las miradas y ambos querrán quedarse con el boleto para la definición. Se enfrentarán el jueves a las 19hs en barrio Los Nogales.

Los ‘Tigres’ y el ‘Chupa’ se verán las caras el próximo domingo 31 a las 18hs.



Por la Copa de Plata, entre encuentros de la 4° y 5° fase, se producirán los siguientes cruces:

Jueves 28/03

21.00hs Deportivo Josefina vs Brown de San Vicente; 21.30hs, en el Agustín Giuliani: Atlético Juventud vs Belgrano de San Antonio; 21.30hs Independiente de Ataliva vs Atlético de Rafaela; 22.00hs Bochófilo Bochazo vs Tiro Federal de Moisés Ville.



Viernes 29/03

17.00hs Unión de Sunchales vs Moreno de Lehmann; 18.00hs Florida de Clucellas vs Argentino Quilmes

Domingo 31/03

18.00hs Dep. Libertad vs. Atlético María Juana.