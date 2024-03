El análisis de Medrán tras el pobre 0 a 0 de la Crema ante Brown de Adrogué

Atlético de Rafaela igualó con Brown de Adrogué 0 a 0 y en una noche en donde su producción futbolística estuvo muy lejos de lo pretendido e imaginado por todos. Los antecedentes cercanos con la victoria, pero principalmente con el rendimiento mostrado, ante Defensa y Justicia por Copa Argentina presumían otro panorama. No fue así, la Crema volvió a ser ese equipo en ‘formación’ y mediocre de la Primera Nacional, para igualar ante el peor de la zona B.



“Nos costó el partido, las situaciones las hemos generado, pero no las convertimos y terminamos hablando y profundizando en otras cuestiones. Nos faltó la capacidad de romper líneas para lastimarlo a Brown de Adrogué”, sintetizó Ezequiel Medrán en conferencia de prensa.



“Creo que fuimos merecedores de algo más”, señaló el DT albiceleste, y argumentó: “Cuando vemos las situaciones que hemos generado, fueron siete claras de poder hacer gol pero no tuvimos la contundencia o la posibilidad de convertir, que nos pudiera dar la chance de abrir el marcador, de poder ganar”.



Así y todo, más allá de la producción que quedó en deuda, Medrán encontró cosas positivas: “Rescato el trabajo del equipo; en 10 días jugar tres partidos fue un desgaste importante, desde lo futbolístico, lo mental, en definitiva el equipo compitió bien, tal vez sin el volumen de juego que pretendíamos. Hay que entender el desgaste del viaje, lo que venimos compitiendo y que seguramente influyó para que no tengamos esa lucidez o esa frescura en los metros finales. Prácticamente el rival no nos complicó en el juego, en la ofensiva, eso fue controlado. Pero no tuvimos esa fluides o frescura en los metros finales. Tendríamos que haber sido más determinantes”.





Sobre la sensación de indiferencia y enojo que mostró el hincha de Atlético, el entrenador señaló: “Nosotros estamos igual. Queremos buscar ese triunfo en nuestra casa, ante nuestra gente. Veníamos de hacer un gran partido con Defensa y Justicia por Copa Argentina y queríamos repetir acá en casa con nuestra gente, es entendible, somos los primeros que estamos dolidos. Queremos rápidamente meternos nuevamente en zona de clasificación, pero el transcurrir del campeonato tiene estas situaciones a la hora de competir y a veces no se da lo que uno pretende. Está en la capacidad de reinventarse, seguir corrigiendo y buscando, trabajando en busca de seguir mejorando para que lleguen esos puntos”.

Y luego agregó: “Hay que ganar en confianza porque lo que más rescato es que hay un plantel, junto con el cuerpo técnico, que estamos comprometidos, hay una gran predisposición para el trabajo y hoy queríamos el triunfo”.



Por último, Medrán manifestó: “Tenemos un plantel reducido, vamos rotando y buscando la comodidad del equipo para competir de la mejor manera. Tratar de complementarnos en lo que digo siempre, tener ese equilibrio en la zona defensiva, no nos marcaron gol, tuvimos posibilidades claras y concretas de convertir, nos quedamos con la sensación que merecimos mejor fortuna”.

VUELTA A LOS TRABAJOS

El plantel profesional de Atlético de Rafaela regresó a los entrenamientos en la mañana de este martes ya para prepararse de cara a su próximo compromiso. La Crema visitará a Almagro el próximo sábado a las 16hs en un encuentro que ya tiene su árbitro confirmado por AFA.