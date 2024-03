Atlético y un pobre empate ante Brown de Adrogué

Atlético de Rafaela no levanta... Al elenco rafaelino le faltaron muchas cosas, pero especialmente ser resolutivo en los últimos metros de la cancha. Terminó siendo un empate 0 a 0 contra Brown de Adrogué, que se aferró al empate y nunca se salió del libreto.

En los primeros minutos del encuentro la Crema intentó tomar el protagonismo y si bien lo tuvo le faltó profundidad. Apenas un remate de Galeano ingresando por el segundo palo que desvió en gran reacción Franco Agüero al córner. Mucha pelota divida en el medio y un Adrogué rápido para salir de contra. Los de Medrán lateralizaron mucho intentando ganar en confianza pero algunas imprecisiones equipararon las acciones del juego.

Sobre los 35 Atlético lo tuvo de contra pero Fúnez no se definió, dudo en rematar o dejársela a un compañero que venía de frente y finalmente optó por esta segunda y fue Capurro el que tomó el balón para meter un remate de media distancia que apenas se fue desviado.

Fue de lo poco peligroso que tuvo el partido. Ni siquiera el movimiento que generó Medrán con los cambios le dieron lo que necesitaba Atlético para quebrar la línea defensiva del conjunto de Pablo Vico.

A los 20, Albertengo tocó para Vidal que entrando al área definió débil al cuerpo del arquero. Y no mucho más... aproximaciones, toqueteo en el medio campo y nada de profundidad.

Brown le cerró los caminos y Atlético no tuvo ni supo con qué lastimarlo.

Terminó, en definitiva, siendo un empate pobre y merecido. Dos equipos con propuestas algo mezquinas, que hicieron poco y deberán mejorar bastante para lo que viene. Atlético, y más allá del sorprendente rendimiento que tuvo ante Defensa y Justicia por Copa Argentina, sigue siendo un equipo en formación. Y aún Medrán no le encontró la vuelta...



Las formaciones y síntesis del encuentro:



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Nicolás Kozlovsky, 2-Kevin Jappert, 6-Rodrigo Colombo y 3-Francisco Oliver; 8-Ayrton Portillo, 5-Matías Fissore, 11-Juan Capurro y 10-Juan Galeano (c); 9-Nazareno Fúnez y 7-Patricio Vidal. Suplentes: 12-Ignacio Turnes, 13-Joaquín Stizza, 14-Franco Quiróz, 17-Ian Ostertag, 19-Gino Albertengo. DT: Ezequiel Medrán.



BROWN DE ADROGUÉ: 1-Franco Agüero; 4-Aguirre, 2-Nicolás Arrechea, 6-Abel Masuero (c) y 3-Gonzalo Gamarra; 8-Rafael Sangiovanni, 5-Gonzalo Desio, 10-Francisco Nouet y 7-Lautaro Lovazzano; 11-Franco Pulicastro y 9-Leonel Buter. Suplentes: 12-Adrián Peralta, 13-Nicolás Herranz, 15-Tomás Patrizio, 18-Franco Benítez. DT: Pablo Vico.



Goles: no hubo.



Cambios ST: 15m 15-Emiliano Agüero x Fissore y 18-Lucas Albertengo x Vidal (AR), 23m 16-Santiago Sosa x Nouet (B), 31m17-Matías Sproat x Buter y 19-Lucio Castillo x Sangiovanni (B), 37m 20-Francesco Toldo x Fúnez y 16-Jonás Aguirre x Galeano (AR), 40m 20-Marcos Salvaggio x Pulicastro y 14-Nahuel Pereyra x Lovazzano (B)



Estadio: Monumental.

Árbitro: Gastón Monsón.

Asistentes: Mauro Ramos Errasti y Federico Cuello.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.