Atlético de Rafaela quiere aprovechar el envió ‘copero’ ante Brown de Adrogué

Atlético de Rafaela suma tres compromisos sin poder ganar en la Primera Nacional pero la reciente victoria ante Defensa y Justicia por Copa Argentina le renovó el ánimo y ahora quiere aprovechar para volver a sonreír en el principal certamen de ascenso de nuestro país.



Este lunes la ‘Crema’ recibirá a Brown de Adrogué, por la fecha 8 de la zona B. Dicho encuentro comenzará a las 21.00hs (TyC Sports Play) y será arbitrado por Gastón Monsón.



En relación al equipo, el entrenador Ezequiel Medrán quedó más que satisfecho ante el rendimiento que mostraron algunos jugadores el último jueves en el encuentro ante el Halcón, y se ganaron su lugar en el once inicial para la noche de hoy. El caso de Nicolás Kozlovsky, que se mantendrá en el lateral derecho, Juan Capurro vuelve al medio campo y Patricio Vidal también irá desde el arranque. El capitán, Juan Galeano, ya se recuperó de la carga muscular que no le permitió estar en Junín y también se mantiene en el equipo.



De esta forma, el probable 11 que saltará a cancha en la noche de hoy sería con: Mayco Bergia; Kozlovsky, Kevin Jappert, Rodrigo Colombo y Francisco Oliver; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Capurro y Galeano; Nazareno Fúnez y Patricio Vidal.



En el banco de relevos estarán Ignacio Turnes, Franco Quiróz, Emiliano Agüero, Ian Ostertag, Joaquín Stizza, Francesco Toldo, Jonás Aguirre, Lucas Albertengo y Gino Albertengo.



Atlético igualó en su última presentación 1-1 con Temperley y previamente cayó 2-1 con Morón y 2-0 con Nueva Chicago. Ganó en su debut, 1-0 a Aldosivi en Mar del Plata y goleó 4-1 a Gimnasia de Mendoza. En los otros dos encuentros: empató 0-0 con Mitre de Santiago del Estero y cayó 1-0 con Gimnasia y Tiro de Salta.



Brown, por su parte, aún no pudo ganar en lo que va del torneo y ocupa el último puesto de la zona con 3 puntos, producto de tres empates: 2-2 vs Temperley y 0-0 vs Almagro y San Telmo, éste en su última presentación. Cayó en los otros: 3-0 Morón, 2-0 Talleres de Remedios de Escalada, 3-0 con Defensores de Belgrano y Chaco For Ever.



LAS POSIBLES FORMACIONES Y DATOS DEL ENCUENTRO:



ATLÉTICO DE RAFAELA: Mayco Bergia; Nicolás Kozlovsky, Kevin Jappert, Rodrigo Colombo y Francisco Oliver; Ayrton Portillo, Matías Fissore, Juan Capurro y Juan Galeano; Nazareno Fúnez y Patricio Vidal. DT: Ezequiel Medrán.



BROWN DE ADROGUÉ: Franco Agüero; Mauro Luque, Abel Masuero, Nicolás Arrechea y Gonzalo Gamarra; Francisco Nouet, Gonzalo Desio, Lautaro Lovazzano y Matías Sproat; Leonel Buter y Franco Pulicastro. DT: Pablo Vicó.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Gastón Monsón.

Asistentes: Mauro Ramos Errasti y Federico Cuello.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

Hora: 21.00

TV: TyC Sports Play