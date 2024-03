Peñarol se quedó con el clásico ante Quilmes

Este domingo tuvo continuidad el primer capítulo del torneo Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.



El clásico fue para Peñarol que con tanto de Mariano Cavallero, a los 25 minutos, terminó derrotando 1-0 a Argentino Quilmes. El encuentro se disputó en barrio Villa Rosas.



En barrio Parque, Ben Hur se lo dio vuelta a Atlético de Rafaela y le ganó 2 a 1. Joel Bonifacio abría el marcador a los 43 minutos de la primera parte pero la BH lo igualó por intermedio de Joaquin Molina, a los 45 minutos, y en el complemento, Germán Rodríguez Rojas, le dio la victoria con su tanto a los 39 minutos.



Sportivo Norte derrotó 3-1 a Deportivo Tacural con un hat-trick de Oscar Maldonado, quien marcó a los 20, 30 y 40 minutos, todos de la primera mitad. Carlos Fragatta, a los 44m, descontó para la visita.



En Ramona, Libertad derrotó al ‘Depor’ por 2 a 0. Los tantos fueron marcados por Marcos Quiroga (42m PT) y Enzo Fernández (50m ST).



Atlético María Juana se vio sorprendido como local por Florida de Clucellas y cayó 4-1. La ‘Flora’ tuvo una gran tarde y se impuso con tantos de Alex Windholz (12m PT), Rolando Ferreyra (29m PT y 46m PT), Damián Arnold (40m PT). El local había abierto el marcador con el gol de Mariano Racca (8m PT).





TODOS LOS RESULTADOS



ZONA A



Argentino de Vila 0 – Brown de San Vicente 3

Ferrocarril del Estado 4 - Atlético Esmeralda 2

Ben Hur 2 - Atlético de Rafaela 1

Atlético María Juana 1 – Florida de Clucellas 4



INTERZONAL



Peñarol 1 - Argentino Quilmes 0



ZONA B



Atlético Juventud 2 – 9 de Julio 0

Unión de Sunchales 0 – Deportivo Aldao 0

Deportivo Ramona 0 – Libertad de Sunchales 2

Sportivo Norte 3 – Deportivo Tacural 1



LA FECHA 2 TENDRÁ LOS SIGUIENTES CRUCES



ZONA A



Atlético Esmeralda vs Atlético María Juana

Florida de Clucellas vs Ben Hur

Atlético de Rafaela vs Argentino de Vila

Brown de San Vicente vs Peñarol



INTERZONAL



Ferrocarril del Estado vs Peñarol



ZONA B



Deportivo Tacural vs Unión de Sunchales

Deportivo Aldao vs Atlético Juventud

9 de Julio vs Deportivo Ramona

Libertad de Sunchales vs Argentino Quilmes