¡Triunfazo celeste! La Crema eliminó a Defensa y Justicia de la Copa Argentina

Atlético de Rafaela tuvo un regreso soñado a la Copa Argentina y fue con un triunfazo ante Defensa y Justicia. Con goles de Ayrton Portillo y Patricio Vidal el elenco albiceleste se impuso 2-1 en un encuentro disputado esta tarde en el estadio Eva Perón, de Sarmiento de Junín.



La Crema sorprendió al Halcón y en 20 minutos ya le ganaba 2 a 0. En la primera que tuvo el elenco de Ezequiel Medrán, Portillo no perdonó y con un remate cruzado abrió el marcador. En la segunda, Vidal metió un tremendo zapatazo para aumentar diferencias en el tanteador. El elenco de la Liga Profesional, y que llegaba como favorito, descontó por intermedio de Gastón Togni, a los 34 minutos.



Ahora, Atlético enfrentará en la próxima instancia de 16avos de final a Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Gimnasia y Tiro de Salta.

¡GOL DE ATLÉTICO RAFAELA!



La Crema se puso en ventaja ante Defensa y Justicia por 1-0 con esta buena definición de Ayrton Portillo.





EL ENCUENTRO



La primera fue para el Halcón, a los 3 minutos, con un remate de Kevin López que sacó de buena manera Mayco Bergia.



En 8 minutos, Francesco Toldo descargó de primera para que controle Patricio Vidal y éste habilitó a Ayrton Portillo que entró sólo por la derecha y definió cruzado para poner el 1 a 0.

¡GOLAZO DE VIDAL Y RAFAELA ESTIRA LA VENTAJA!



A los 18', el 10 de la Crema sacó un tremendo remate para estampar el 2-0 ante #Defensa en la #CopaArgentinaEnTyCSports.

A los 18, Juan Capurro robó el balón a Kevin López y tocó para Patricio Vidal que recibió y sacó un tremendo zapatazo para dejar sin respuesta a Fiermarín y poner el 2 a 0.



En 34 minutos y cuando le costaba llegar con claridad al conjunto de la Liga Profesional apareció Gastón Togni para meter un disparo cruzado y marcar un golazo y poner el descuento.



A los 43 Atlético tuvo una muy clara en los pies de Capurro, que la quiso meter junto al palo pero el arquero del conjunto de Varela respondió de buena manera.

En el complemento, la ‘Crema’ se dedicó a defender la ventaja conseguida y Defensa no le encontró la vuelta. Bergia prácticamente no tuvo trabajo y apenas algunas aproximaciones al área que controló bien la defensa que presentó Atlético.



Incluso las más claras las tuvo el conjunto de nuestra ciudad. Un cabezazo de Lucas Albertengo que contuvo bien el 1 del Halcón. Y a cuatro del final Portillo metió un ‘latigazo’ que dio en el ángulo.



Las formaciones de los equipos:



DEFENSA Y JUSTICIA: 22-Christopher Fiermarín; 14-Ezequiel Cannavo,28- Emanuel Aguilera, 21-Santiago Ramos Mingo y 3-Alexis Soto (c); 30-Kevin López, 8-Julián López; 27-Luciano Herrera, 10-Rodrigo Bogarín y 11-Gastón Togni; 29-Nicolás Fernández. Suplentes: 1-Escobar, 7-Zapata, 9-Godoy, 13-Lucero, 18-Romero, 36-Echevarría, 40-Giménez. DT: Julio Vaccari.



ATLÉTICO DE RAFAELA: 1-Mayco Bergia; 4-Nicolás Kozlovsky, 2-Kevin Japper, 6-Rodrigo Colombo y 3-Francisco Oliver; 8-Ayrton Portillo (c), 5-Emiliano Agüero, 7-Juan Capurro y 11-Jonás Aguirre; 9-Francesco Toldo y 10-Patricio Vidal . Suplentes:12- Agustín Grinóvero, 13-Julián Fuyana, 14-Joaquín Stizza, 17-Franco Quiróz, 20-Bautista Tomatis, 21-Ian Ostertag, 22-Gino Albertengo y 23-Luciano Biolato. DT: Ezequiel Medrán.

Gol en el primer tiempo: 8m Ayrton Portillo (AR), 18m Patricio Vidal (AR) y 34m Gastón Togni (DJ)

Cambios: Inicio ST: 18-Lucas Albertengo x Vidal y 19-Nazareno Fúnez x Toldo (AR), 12m 6-Burgos x Aguilera y 26-Cáceres x J. López (DJ); 13m 16-Iván Bravo x Aguirre (AR), 28m 41-Sosa Vivaldi x Ramos Mingo y 35-Schamine x Herrera (DJ), 33m15-Matías Fissore x Aguero (AR), 35m 37-Blandi x K. López (DJ),





Amarillas: Julián López y Gastón Togni (DJ); Francisco Oliver, Rodrigo Colombo (AR).