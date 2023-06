Etcheverry tuvo un partido brillante y avanzó a cuartos

El argentino Tomás Martín Etcheverry cumplió una soberbia actuación y venció en sets corridos con autoridad y eficacia al japonés Yoshito Nishioka por 7-6 (10-8), 6-0 y 6-1, por lo que avanzó a los cuartos de final del Abierto de tenis de Francia de Roland Garros, segundo Grand Slam de la temporada, instancia en la que medirá con el alemán Alexander Zverev.

En el court Suzanne Lenglen fue testigo de una labor magistral del platense Etcheverry, ubicado en el puesto 49 del ranking mundial de la ATP, quien se deshizo con sorprendente facilidad ante el aguerrido Nishioka (23), poseedor de una potente derecha, pero que fue dominado durante casi todo el match por el argentino que se quedó el partido de los octavos de final y el pasaje a la próxima ronda, luego de 2 horas y 4 minutos de enfrentamiento.

El primer set comenzó con un quiebre a favor del argentino, que mantuvo la ventaja hasta el octavo juego, donde el japonés en base a potencia logró igualar 4-4, hasta que llegó al tie break, donde el platense pudo imponerse con esfuerzo por 10-8.A partir de la segunda manga, fue todo del argentino, con un juego sólido y eficaz le sacó confianza al japonés y lo barrió con un contundente 6-0.

Además, el jugador nipón comenzó a sentir molestias en la ingle y ya no se movía con comodidad, situación que lo obligó a pedir atención médica cuando caía 3-0 en el tercer set.Tras ser asistido, Nishioka volvió a la cancha y luego de ceder el cuarto y quinto game, pudo ganar uno en el sexto juego del set, luego de 11 consecutivos sin hacerlo.

Parecía que el japonés se había repuesto de las molestias y tuvo a Etcheverry 15-40 en el séptimo y posteriormente último juego, pero "Tomy" se recuperó y en el segundo match point se quedó con la manga por 6-1, se arrodilló en la arcilla de la cancha y se quedó el triunfo por 6-1.

En la próxima ronda, Etcheverry que con esta campaña en Roland Garros ascenderá, como mínimo, al puesto 30 del ranking, se medirá ante el alemán Alexander Zverev (22), quien derrotó al búlgaro Grigor Dimotrov (28) por 6-1, 6-4 y 6-3.

"Fue muy importante este partido, para mi para mi familia y todo mi equipo. Agradezco a todos los argentinos que dieron apoyo y todos los que estuvieron aquí para darle aliento", indicó Etcheverry, una vez que finalizó el partido ante el japonés.

El argentino, quien está protagonizando el mejor torneo de su carrera, agregó que "es el momento más feliz de mi vida. Ahora a prepararme para el próximo partido. No caigo, jugué durante toda la semana el mejor tenis de mi vida. Ni bien llegué a Roland Garros, me sentí bien y estoy jugando increíble".

En la misma cancha, más temprano, el porteño Francisco Cerúndolo (23) quedó eliminado en los octavos de final al caer ante el dinamarqués Holger Rune (6) por 7-6 (7-3), 6-3, 4-6, 1-6 y 7-6 (10-7)."Fran" Cerúndolo protagonizó un gran partido ante el ascendente y talentoso joven dinamarqués Rune, de 20 años, quien lo superó en un emocionante quinto set, al cabo de 4 horas y 3 minutos de contienda.

Rune se medirá ahora en los cuartos de final contra el noruego Casper Ruud (4), quien previamente despachó al chileno Nicolás Jerry (35) y le ganó 7-6 (7-3), 7-5 y 7-5.