Presencia rafaelina y sunchalense en la Selección Argentina de Básquetbol

La ciudad de León, México, será sede de la Americup Femenina 2023 que se jugará del 1 al 9 de julio en el Domo de la Feria. Allí estará presente el seleccionado Argentino. Y en las últimas horas el cuerpo técnico que encabeza Gregorio Martínez dio a conocer la nómina de jugadoras, en las cuales aparecen las rafaelinas Melisa Gretter y Candela Gentinetta, y la sunchalense Milagroas Maza.

Esta lista incluye a algunas de las deportistas más destacadas del país, un grupo ambicioso y repleto de talento que aspira con conquistar el escenario internacional. Como invitada estará Lara Tribouley, nacida en Sunchales y actualmente jugando en Forca Lleida club de Esportiu (España).

El 11 de junio marcará el comienzo de un período intenso y con trabajos arduos para pulir sus habilidades, fortalecer la confianza del equipo y alcanzar el máximo potencial físico con el único propósito de acercarse al gran sueño: clasificar por primera vez a un Juego Olímpico. Los entrenamientos se extenderán al miércoles 28 de junio, siempre en las instalaciones del CeNARD.

De aquel Sudamericano de San Luis se repiten nueve nombres, con Meli Gretter como gran líder de este equipo y con la continuidad de Andrea Boquete, Agostina Burani, Celia Fiorotto, Agustina García, Candela Gentinetta, Milagros Maza, Julieta Mungo y Camila Suárez. Se les suman Sol Castro, Florencia Chagas, Macarena D´urso, Brenda Fontana y Magalí Vilches.

Cabe destacar que a esta lista se llega luego de contemplar distintas situaciones físicas y personales de las jugadoras seguidas por el cuerpo técnico.

La novedad de esta convocatoria es la inclusión de 6 jugadoras invitadas para reforzar aún más la plantilla nacional y ser parte del proceso de trabajo. Su presencia en la Selección no solo eleva el nivel competitivo del equipo sino que también brinda una perspectiva fresca y nuevas variantes al cuerpo técnico, siendo varias de ellas parte del proceso de U19 y de Juegos Mundiales Universitarios. Ellas son Georgina Buzzetti, Malvina D´Agostino, Paula López, Nicole Tapari, Natassja Kolff y Lara Tribouley.

El Head Coach, Gregorio Martínez, continuará liderando al plantel con su experiencia y visión estratégica, brindando estabilidad y confianza en el enfoque del plantel. Estará acompañado por los entrenadores Ignacio Navazo, Federico Fernández y Paula Budini.



La AmeriCup se disputará del 1 al 9 de julio en México y con Argentina siendo parte del Grupo A junto a Brasil, Venezuela, Estados Unidos y Cuba. Los dos finalistas asegurarán su estadía en el Repechaje Mundial para París 2024. Del 3° al 6° deberán pasar por el Preolímpico de las Américas, certamen del que saldrán otros dos representantes de la región para el Preolímpico Mundial.



Preselección Argentina – Americup 2023:



Andrea Boquete (Quimsa), Agostina Burani (Sampaio Baquete - Brasil), Sol Castro (University of San Francisco - Estados Unidos), Florencia Chagas (Aguada - Uruguay), Macarena D´urso (Almeria - España), Celia Fiorotto (Quimsa), Brenda Fontana (Old Dominion University - Estados Unidos), Agustina García (Sin club), Candela Gentinetta (Obras Sanitarias), Melisa Gretter (Sampaio Baquete - Brasil), Milagros Maza (Azul Marino Mallorca - España), Julieta Mungo (Quimsa), Camila Suarez (Obras Sanitarias), Magali Vilches (Força Lleida Club Esportiu - España).