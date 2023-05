Desde el Concejo renovaron el pedido de resultados de la emergencia vial

A finales de agosto del año pasado, el Concejo Municipal aprobó un proyecto de ordenanza enviado por el Departamento Ejecutivo que declaraba la emergencia en seguridad vial de Rafaela por un plazo de seis meses, lo que permitía en la práctica la contratación en forma directa de bienes y servicios necesarios para un mayor ordenamiento del tránsito.

Hace tres meses, la situación de emergencia concluyó sin que el Ejecutivo haya solicitado una prórroga por un período similar, que requería un acuerdo del cuerpo legislativo. La iniciativa además establecía que el Ejecutivo debía informar mensualmente en formato digital al Concejo el detalle de las compras realizadas.

Sin embargo, la oposición advirtió sobre una llamativa falta de colaboración del Ejecutivo -el responsable de la política de tránsito es el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel- que pareció olvidarse por completo del tema y no atiende los pedidos de los legisladores locales.

El pasado 17 de mayo, los concejales del bloque Juntos por el Cambio, Germán Bottero, Alejandra Sagardoy, Miguel Destéfanis, Ceferino Mondino y Leonardo Viotti, presentaron un nuevo proyecto para "solicitar, nuevamente, al Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área que corresponda tenga a bien brindar los informes correspondientes a los resultados obtenidos a partir de la aprobación de la emergencia vial" establecida a través de la ordenanza N° 5.399 con fecha de aprobación del 25 de agosto de 2022 por el término de seis meses, venciendo el 25/02/2023 y no habiendo recibido ningún tipo de información, aún presentado el 21/03/2023 la Minuta de Comunicación Nro 10302-1."

En los fundamentos, señalan que "la falta de respuesta de cómo llevar a cabo un plan integral que comprende acciones contundentes para el mejoramiento del tránsito se ve reflejada en la cantidad de accidentes viales que sigue padeciendo la ciudad". Asimismo, aclara que "se solicita un detalle minucioso del plan de acción , de inversión y estratégico de seguridad vial".

"Los siniestros entre vehículos de diferentes porte continúan estando en la cotidianidad rafaelina, siendo una problemática cada vez más preocupante. No solamente se producen daños materiales sino también la pérdida de vidas humanas. Se puede citar, como hecho reciente el domingo 7 de mayo, en horas de la tarde, en la intersección de las calles Sargento Cabral y Belgrano donde perdió la vida una mujer de 21 años y su acompañante resultó con heridas graves", plantean en el proyecto.

Para los ediles de la oposición "urge poner al servicio de la ciudadanía la mayor cantidad de esfuerzos destinados a dar una secuencia de soluciones concretas a la problemática que se vive en seguridad vial".

De acuerdo a la ordenanza aprobada en agosto, se autorizó al Ejecutivo a contratar en forma directa los siguientes bienes y/o servicios para la prevención y control de comportamientos contravencionales y a mejorar las condiciones de seguridad en los distintos barrios 20 balizas intermitentes viales, 2 etilómetros, 30 conos viales rígidos con cinta reflectiva, 4 motocicletas, 2 camionetas doble cabina, 1 camioneta utilitaria, 10 handys (para recambio), 5 balizas para motocicletas (para recambio), 6 cámaras para foto-multas, 10 celulares para confección de actas, 10 impresoras Zebra mz320, 2 computadoras, 10 cámaras Gopro (para cascos de moto y camionetas), servicio de Policía adicional y de grúa.

En el Concejo esperarán este miércoles al jefe de Gabinete Municipal, Marcelo Lombardo, para abordar la situación durante la presentación del informe de gestión. "Vamos a hacer dos reclamos, uno por la falta de respuestas a los pedidos de informes aprobados por el Concejo y el segundo por las acciones que el Ejecutivo llevó a cabo en el marco de la emergencia en seguridad vial", anticiparon desde el bloque opositor. Uno de los ediles que mayor insistencia muestra tanto en el recinto como en sus redes sociales el Mondino.



CAMPAÑA POR EL

USO DEL CASCO

En tanto, desde el Ejecutivo Municipal se firmó el decreto N° 54.932 por el cual "se autoriza a la Secretaría de Gobierno y Participación a dar continuidad durante el uno 2023 a la "Campaña de Uso del Casco", enmarcada en el plan integral de seguridad vial "Quién Pierde?" a la vez que se otorga una partida de 1.454.000 pesos para "solventar los gastos en concepto de información al ciudadano, premios y distinciones, honorarios, impresos, otros equipamientos de capital, compra de cascos de distintos tamaño; premios y distinciones; difusión de actividades gubernamentales, retribución de servicios privados, viáticos y traslados, pasantías como así también cualquier gasto eventual que surja para el normal desarrollo de la campaña".

La iniciativa, que lleva la firma del intendente, Luis Castellano, el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel y la secretaria de Hacienda y Finanzas, Noelia Chiappero, señala en los considerandos que "en la mayoría de los accidentes donde intervienen motos existe una alta probabilidad de que sus ocupantes resulten gravemente heridos o de perder la vida, por lo que es sumamente importante continuar con acciones tendientes a lograr la utilización de medidas de seguridad pasivas, entre ellas el uso de casco, principal elemento de protección en motociclistas".

"Es necesario promover la defensa y el cuidado de la vida; creando conciencia ciudadana sobre la obligatoriedad del uso de casco, en conductores y acompañantes de motos y ciclomotores", subraya. "La Secretaría de Gobierno y Participación lleva adelante desde el año 2018 la Campaña de Uso del Casco, dirigida principalmente a conductores que no lo usan, a los fines de llegar a la mayoría de ellos y a personas cercanas como padres, otros miembros de la familia, amigos, etc., para instruirlos en el uso del mismo, haciéndoles saber que de esta forma se reducen las posibilidades de lesiones graves o mortales", agrega.

Por último, expresa que "es oportuno dar continuidad durante el año 2023, a la mencionada campaña de prevención y concientización con la finalidad de disminuir de manera importante el número y la gravedad de las lesiones por siniestros de tránsito que se registran a diario en un gran porcentaje de motociclistas".