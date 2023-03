¿Cuáles son los síntomas del dengue y cómo prevenirlo?

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona infectada por dengue, este se replica en el mosquito y luego de 8 a 12 días se vuelve infectivo, transmitiendo el virus a través de la picadura a otras personas. Durante el último mes se reportaron en Argentina más de 8000 casos y desde el ministerio de Salud lanzaron una campaña de precaución.

Dentro de los síntomas del Dengue, se encuentra la fiebre acompañada de uno o más de las siguientes manifestaciones: dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones. Náuseas y vómitos; Cansancio intenso; Aparición de manchas en la piel; Picazón y/o sangrado de nariz y encías.

Según el Ministerio de Salud de la Nación, no hay vacuna ni tratamiento específico para el dengue. Por ello, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado y no automedicarse. A las personas infectadas se les recomienda tomar abundante agua para reponer líquidos y realizar control y seguimiento médico diarios.

Además, de Nación hicieron fuerte hincapié en la prevención. Para eso es fundamental eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos). Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

También recomiendan cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada tres días. Frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos del mosquito que puedan estar adheridos.

Rellenando los floreros y portamacetas con arena húmeda, manteniendo los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados. Limpiando canaletas y desagües de lluvia de los techos. Tapando los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua y vertiendo agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.



239 CASOS EN RAFAELA

Cabe recordar que el pasado jueves, la ministra de Salud de la Provincia, Sonia Martorano, indicó que “hay 3.606 casos de dengue en la provincia. En General Obligado 2.755, el mayor foco en estos momentos" de los cuales 169 correspondían a Rafaela, de acuerdo al reporte que incluye datos hasta el martes pasado. Sin embargo, las autoridades sanitarias de la ciudad admitieron que desde el martes hasta este jueves continuaron aumentando los positivos hasta llegar a 239, lo que refleja un sustancialmente aumento en relación a los datos de la semana pasada. Asimismo, la ministra explicó que “ahora mayoritariamente los casos son autóctonos. Recordemos que comenzaron como casos importados de la mano del brote en Paraguay, Brasil, Bolivia, y también de la mano en que estamos en una época donde hay mucha migración de las personas”. Finalmente, Martorano informó que “en este momento no tenemos internados en la provincia. Tenemos un fallecido en Reconquista, de 77 años con comorbilidades, que es altamente sospechoso y tenemos la muestra en el laboratorio central para corroborar la sospecha”. En el departamento Castellanos, se reportaron 2 casos en Sunchales -ya informado por este Diario- y 1 en la localidad de San Antonio. Y según el informe de la cartera sanitaria, había 169 en Rafaela hasta el martes, pero los datos actualizados hasta este jueves muestran que ya son 239.

Las Toscas es la ciudad con mayor cantidad de casos de dengue, con 898, y le siguen Villa Guillermina con 655 y Reconquista con 399. En el departamento San Cristóbal hay 293 casos confirmados, con Ceres a la cabeza con 280, y en el departamento 9 de Julio hay 96, con Villa Minetti como ciudad más afectada con 86.