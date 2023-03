Fernández llegó a Santo Domingo para la Cumbre Iberoamericana

El presidente Alberto Fernández llegó ayer a Santo Domingo para participar de la XXVIII Cumbre Iberoamericana, en la que tendrá una agenda cargada y un posible nuevo choque con su par de Ecuador, Guillermo Lasso, en medio de la tensión diplomática con ese país.

El jefe de Estado arribó este viernes por la tarde a República Dominicana, donde intentará fortalecer su imagen internacional, un campo donde le va bastante mejor que en lo doméstico y que podría coronarse el miércoles con la tan ansiada y postergada bilateral con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos.

Tras su llegada al país caribeño, Fernández participó del acto inaugural en Fortaleza Santo Domingo y luego de la comida ofrecida por Luis Abinader, el presidente anfitrión de una cumbre que tendrá también ausencias notables como la de Luiz Inácio Lula Da Silva, que prefirió viajar a China con empresarios para recuperar los lazos económicos.

Con el cambio climático en el centro de la escena, Fernández remarcará que debe abrirse un debate territorial para afrontar flagelos como la sequía que sacude a la Argentina y la arquitectura financiera que la región debería adoptar en el intercambio del Mercosur con la Unión Europea (UE).

El jefe de Estado se reunirá mañana con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Joseph Barrel.

Luego dará un discurso -alrededor de las 10 hora argentina- que girará en torno a los perjuicios que la sequia provocó en la siembra, el cultivo y el ganado, al tiempo que tratará de imponer el debate de una arquitectura financiera regional para afrontar este tipo de efectos que genera el cambio climático.

A Santo Domingo también arribó el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, con quien Fernández se cruzó esta semana por el episodio de fuga de la ex ministra de Rafael Correa María de los Ángeles Duarte de la embajada argentina en Quito.

Por esa situación, el Gobierno ecuatoriano culpa directamente al embajador argentino en ese país, Gabriel Fucks, quien ya dejó la sede en medio del altercado diplomático.

Si bien no está prevista una reunión bilateral, Fernández y Lasso podrían cruzarse en el marco de la Cumbre y de allí surgir novedades en el vínculo con ese país, por lo que la lupa está puesta en ese eventual encuentro.

Acompañado por su esposa Fabiola Yáñez, el canciller Santiago Cafiero, y la portavoz, Gabriela Cerruti, ésta vez Alberto Fernández eligió una comitiva pequeña a la que sólo podría sumarse el ministro de Economía, Sergio Massa, para la reunión con Biden en la Casa Blanca.

Fuentes del entorno presidencial señalaron que por ahora no hay pactadas ni programadas reuniones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y son cautos a la hora de confirmar la bilateral con el presidente estadounidense, ya que aún no salió el protocolar anuncio y por la experiencia de junio del año pasado, que debió suspenderse porque el Biden contrajo Covid.

De todos modos y más allá de la cautela, creen que ésta vez sí están dadas las condiciones para el encuentro y que la Casa Blanca emitirá el comunicado este fin de semana cuando Biden regrese de su viaje por Canadá.



UN DNU PARA AUTORIZARSE

A SALIR DEL PAÍS

El presidente Fernández debió emitir un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para poder autorizarse a salir del país, debido a que el Congreso nunca sancionó la ley que había enviado en sesiones extraordinarias para poder viajar al exterior por razones de servicio público.

La publicación del DNU se dio previo a la partida del mandatario rumbo a República Dominicana para participar de la Cumbre Iberoamericana y a Estados Unidos para reunirse con el jefe de la Casa Blanca, Joe Biden.

Debido a que el jefe de Estado necesita de la autorización del Congreso para salir del país, todos los años se envía un proyecto de ley solicitando el permiso al Poder Legislativo, que en esta oportunidad fue remitido el 9 de noviembre. Sin embargo, con la parálisis que afecta al Congreso y que se evidenció en las sesiones extraordinarias de comienzos de año, Alberto Fernández no pudo obtener por esa vía la autorización. (NA)