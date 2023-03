San Lorenzo perdió con Newell's y dejó la punta

San Lorenzo no pudo recuperar la punta de la Liga Profesional en su visita a Rosario. El Ciclón perdió 1-0 frente a Newell’s, en el estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia de Rosario, por la octava fecha del campeonato.

A los 31 minutos del complemento, Jorge Recalde marcó el único tanto del elenco rosarino y del encuentro.

El Ciclón se quedó con 16 puntos, dos menos que River, que tras vencer a Sarmiento en Junín, le arrebató la cima, y suma 18 unidades. En la próxima jornada, tras la fecha FIFA, el Ciclón se medirá como local de Independiente.

San Lorenzo no tuvo ante el elenco rosarino al delantero Andrés Vombergar, uno de sus máximos goleadores en la temporada, quien fue convocado a la selección de Eslovenia para disputar las eliminatorias de la Eurocopa 2024.

Newell’s es el único equipo que ganó todos los partidos de local sin recibir goles y llegó a los 14 puntos para trepar al tercer puesto.



OTROS PARTIDOS. Huracán 0 vs Rosario Central 2 (5m Malcorra y 29m Veliz), Lanús 0 vs Argentinos 0. HOY. 21hs Vélez vs Central Córdoba.