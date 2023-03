Estafas virtuales: son cada vez más comunes, pero también prevenibles

El mundo cambió luego de la pandemia, y los ladrones encontraron, a partir del incremento de las compras y transacciones virtuales, una nueva y recurrente forma de robar. Los ciudadanos de bien de Rafaela no son la excepción, y en el último tiempo muchos fueron sorprendidos y estafados por delincuentes que, por su forma de actuar, suelen quedar impunes.

Así como en marketing se usa el término publicidad online y offline, las estafas actuales también tienen esta doble modalidad. A la hora de “robar” de una manera más cómoda y sin riesgos de vida, los ladrones sumaron a su modus operandi las estafas virtuales. Durante y post pandemia, este accionar delictivo aumentó considerablemente, y la tecnología y el acceso ilimitado a la información que nos brinda internet es usado para mal también.

Así, las estafas virtuales se perfeccionan cada vez más: se utilizan perfiles falsos en redes sociales a través de los cuales se envían mensajes directos de texto o WhastApp, otras aplicaciones de mensajería, llamadas telefónicas, además de correos electrónicos engañosos para obtener datos personales y bancarios. Una suerte de nueva versión del "cuento del Tío" actualizada a la era de la información.

Personas de distintos lugares, a veces con participación de delincuentes que se encuentran cumpliendo condenas en cárceles provinciales o federales, arman redes de operación, van obteniendo información de sus víctimas “elegidas” y logran muchas veces conseguir lo que se proponen. Steven Spielberg quedaría asombrado con las tramas que crean para engañar obteniendo al fin envíos de dinero. Apuntan a las emociones y acechan en horarios en donde sus blancos pueden estar cansados o más relajados.

Una fuente cercana a diario LA OPINIÓN que trabaja en un banco de la ciudad, comentó que estas estafas están siendo cada vez más frecuentes en Rafaela. Una de las más comunes de este tipo consiste en comprar algo publicado en algún portal de compra y venta virtual. Los delincuentes envían un comprobante de transferencia al vendedor simulando una equivocación como el depósito de un monto superior, y luego llaman “del banco del área de reclamos para hacer el ajuste porque un cliente avisó que por error dinero de más a una cuenta”. Con muy malos modos y amenazas de bloqueo de cuenta, el empleado del banco presiona a la víctima para que envíe “urgente” un giro de dinero para compensar y destrabar las cuentas (la suya y la de su cómplice), a lo que la persona sorprendida y bajo presión, puede ceder para que el problema se solucione. Simula muy bien el cargo de empleado del banco y el call center de donde supuestamente llama. Comprador y empleado del banco: dos actores del mismo robo.

En diálogo con este Diario, personal de la Oficina de Prensa de la Fiscalía Regional 5 de Rafaela, ratificó que se recibieron denuncias de este tipo en el último tiempo, y también otras con maniobras similares, las que son investigadas ya sea por personal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), como así también por personal policial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) bajo las directivas del fiscal a cargo.

“Es en la actualidad una práctica delictiva frecuente y si bien no hay una estadística precisa, los casos se reiteran. Quienes realizan estas maniobras delictivas 'juegan' con el miedo o la ingenuidad de las víctimas y los hacen caer en el error”, comentó el empleado.

Como consejo, expresó que las víctimas de estas maniobras deberían tener la tranquilidad necesaria como para verificar previamente la operación solicitada por los estafadores, esto es, si efectivamente en su cuenta bancaria ingresó una suma de dinero superior a la que se pactó con el “comprador”.

No deberían responder en ningún momento llamadas de supuestos empleados bancarios ya que no es esa la manera de operar de las entidades crediticias, y menos aún en horarios o días inhábiles, que son justamente los momentos en que son contactadas las víctimas. En estos casos, los tickets de transferencias que reciben por un monto superior al pactado son apócrifos y no deben tomar ninguna medida hasta verificar efectivamente que en su cuenta bancaria haya ingresado esa suma de dinero.

Lo primero que tiene que hacer quien fue engañado de esa forma es dar noticia al banco para intentar bloquear o detener la transacción, y allí le van a pedir que radique la denuncia penal correspondiente. La misma se puede efectuar en la comisaría más próxima a su domicilio, en el Centro Territorial de Denuncias (CTD) ubicado en Las Heras y 9 de Julio, en la página web del MPA (https://mpa.santafe.gov.ar) o en la Fiscalía Regional 5 situada en Necochea 443.

“El aviso inmediato al banco es fundamental para intentar "frenar" la operación”, dijo. Pero a su vez aclaró que es una cuestión del banco en la cual la Fiscalía no tiene injerencia. El banco le solicita al cliente que radique la denuncia penal correspondiente para que ellos puedan también iniciar la investigación y/o trámites internos. Será una cuestión de la entidad bancaria determinar, luego de su análisis, si es posible devolver el dinero al damnificado, lo que será más factible en el caso de que la denuncia al banco haya sido antes de que el dinero sea emitido.

Lo que la Fiscalía intentará es identificar al estafador, al que se investigará por su accionar penalmente reprochable y, si es posible, lograr un resarcimiento económico a la víctima, lo que no siempre se puede asegurar ya que dependerá de muchos factores que son motivo de investigación.

“Muchas veces se ha comprobado que el dinero que transfiere la víctima va dirigido a una cuenta bancaria desde la cual inmediatamente se transfiere a otras. Y ha ocurrido que el primer destinatario del dinero transferido desconoce la transacción, por tal motivo, por lo general es difícil identificar al estafador”, aclaró.