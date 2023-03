Colón busca dejar el fondo de la tabla ante Independiente

Por la fecha 8 de la Liga Profesional juegan este sábado a las 19 Independiente y Colón. El partido es televisado por ESPN PREMIUM con el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Los dirigidos por Leandro Stillitano viven una situación complicada en el campeonato y necesitan volver a ganar para traer tranquilidad a su público. La fecha anterior empataron 1 a 1 de visitante frente a Barracas Central de visitante y suman siete unidades en el campeonato.

El Sabalero viene de igualar 1 a 1 de local frente a Newell’s y esta último en el campeonato con cuatro puntos. Necesitan ganar para salir del fondo de la tabla.



OTROS PARTIDOS: 16.30hs Arsenal vs Tigre, 19hs Platense vs Defensa y Justicia, 21.30hs Atlético Tucumán vs Barracas Central, Godoy Cruz vs Belgrano.



Las posibles formaciones:



Independiente: Rodrigo Rey; Cristian Báez, Luciano Gómez, Joaquín Laso, Ayrton Costa; Nicolás Vallejo, Sergio Ortíz, Kevin López, Baltasar Barcia; Matías Giménez y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Stilitano.



Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Stefano Moreyra, Paolo Goltz, Rafael Delgado; Julián Chicco, Juan Pablo Álvarez, Santiago Pierotti, Carlos Arrúa, Joaquín Ibáñez y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.



Estadio: Estadio Libertadores de América – Enrique Bochini.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

Hora: 19hs. TV ESPN